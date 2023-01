Zelenskyj naléhá na OSN, aby pomohla s řešením problému deportací do Ruska

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá na vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho, aby pomohl s řešením problému deportací tisíců dětí i dospělých z Ukrajiny do Ruska. Píše o tom agentura Reuters.

Ukrajina už měsíce poukazuje na to, že Rusko deportuje Ukrajince do regionů vzdálených tisíce kilometrů od jejich vlasti. Moskva popírá, že by někoho násilím nutila odcházet z Ukrajiny, jde podle ní o evakuace z oblastí zasažených konfliktem.

"Debata se soustředila hlavně na naše lidi, které okupanti deportovali do Ruska," řekl Zelenskyj ve středu večer o jednání s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky. "Jde o dospělé, jde o děti. Je třeba vytvořit mechanismus pro návrat těchto lidí a pro to, aby lidé vinní na těchto deportacích byli pohnáni k odpovědnosti. Jsem si jistý, že instituce OSN dokážou mít v této věci zásadní roli," uvedl ukrajinský prezident. Politiku Moskvy spočívající v udělování ukrajinských uprchlíkům ruského občanství Zelenskyj označuje za genocidu. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba mluví "o státem organizovaných únosech dětí".

Grandi ve středu zakončil cestu po šesti ukrajinských městech. Řekl, že nejvíce ho dojaly následky raketového útoku, při kterém před několika dny v Dnipru zemřelo 46 lidí. "Byl jsem svědkem války na mnoha místech... Ale když jsem viděl ty byty, které byly rozděleny na dva kusy ... když jsem slyšel o tom, jak lidé, včetně šesti dětí, byli zabiti jednou ranou, chybí mi slova," uvedl.

Reuters připomíná, že Zelenskyj kritizuje, že snahy mezinárodních organizací vypořádat se s problémem deportací nepřinášejí výsledky. Jde o Mezinárodní výbor Červeného kříže nebo Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Podle ukrajinského oficiálního portálu nazvaného Děti války bylo od začátku ruské invaze před 11 měsíci zabito 459 dětí a 916 jich utrpělo zranění. Deportováno bylo 14.711 dětí, 126 se jich vrátilo na Ukrajinu.

Ukrajinští ochránci lidských práv hovoří o tom, že deportace možná postihly statisíce ukrajinských občanů. Americké ministerstvo zahraničí uvádí, že se tento počet pohybuje mezi 900.000 a 1,6 milionu lidí, mezi kterými je 260.000 dětí.