Zelenskyj k italskému parlamentu: Ukrajina je pro ruskou armádu brána do Evropy

Řím - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oslovil další evropský parlament ve snaze přimět Západ k přísnějším sankcím vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajině. Ve videoproslovu k italským zákonodárcům hovořil o utrpení svého lidu a žádal další sankce vůči Rusku, včetně bojkotu všech ruských bank. Ruskou armádu označil za nebezpečí pro Evropu a vyzval k zastavení jejího barbarství. Zelenskyj dnes také hovořil po telefonu s papežem Františkem, jehož podle agentury ANSA pozval na Ukrajinu.

Podle agentury Reuters by Zelenskyj uvítal papeže jako prostředníka v mírových jednáních s Moskvou. Italský premiér Mario Draghi po projevu Zelenského k parlamentu ocenil odvahu ukrajinského prezidenta i jeho lidu a řekl, že si přeje Ukrajinu v EU.

"Náš lid se stal armádou. Máme tisíce zraněných, zcela zničená města. Minulý týden jsem hovořil o 79 zabitých dětech, nyní tento počet vzrostl na 117. Toto je cena za odkládání řešení konfliktu," řekl dnes Zelenskyj k projevu ke společnému zasedání obou komor italského parlamentu. Popisoval hrůzy války na Ukrajině způsobené ruskou invazí a hovořil mimo jiné o utrpení podle něj skoro 400.000 lidí v obleženém Mariupolu, z něhož Rusko brání odjezdu humanitárních koridorů. "Představte si, že by vám zničili Janov," přirovnal velikost Mariupolu k italskému městu, jež má asi o 130.000 obyvatel více.

Zelenskyj uvedl, že to, co nyní dělá ruská armáda na Ukrajině, prováděli naposledy v Evropě nacisté, když okupovali cizí země. Nebezpečí podle Zelenského hrozí i dalším zemím Evropy. "Ukrajina je pro ruskou armádu branou do Evropy, musíme zastavit toto barbarství," apeloval na další země. "Tuto válku připravoval desítky let jeden člověk (ruský prezident Vladimir Putin, pozn. ČTK), který vydělával peníze na exportu ropy a plynu a nyní to používá pro válku. Musíme ho zastavit, aby miliony lidí přežily," prohlásil Zelenskyj, který svůj proslov zakončil opět slovy "Sláva Ukrajině" a také poděkováním: "Děkuji Itálie". Poslanci a senátoři reagovali dlouhým potleskem ve stoje.

Po Zelenském hovořil k italským zákonodárcům ještě italský premiér Mario Draghi. Ten ocenil hrdinství Ukrajinců, kteří brání svou vlast proti Putinově agresi. "Dnes Ukrajina nebrání jen sebe, ale i náš mír, svobodu a bezpečnost," řekl Draghi. "Proto Itálie chce Ukrajinu v Evropské unii," dodal.

Zelenskyj od začátku ruské invaze na Ukrajinu z 24. února hovořil už k parlamentům Británie, Kanady, Německa, Spojených států, Izraele či k europoslancům. Ve středu se chystá promluvit ke členům parlamentu japonského. V emotivních proslovech, jimiž si od mnohých zákonodárců vysloužil velký potlesk, Zelenskyj děkuje za dosavadní podporu a vyzývá k přísnějším protiruským sankcím.