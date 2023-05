Zelenskyj jedná na G7 v Japonsku, Módí mu slíbil snahu docílit konce války

Hirošima - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dorazil do japonského města Hirošima, aby na summitu skupiny G7 hledal podporu pro svou zemi nejen u lídrů sedmi bohatých ekonomik. Víkend mu skýtá příležitost apelovat i na země, jako jsou Indie nebo Brazílie, které se snaží k válce Ruska proti Ukrajině stavět neutrálně. Indický premiér Naréndra Módí podle médií při bilaterální schůzce slíbil, že Indie se bude zasazovat o ukončení konfliktu.

Zelenskyj v Japonsku pokračuje v několikadenní sérii zahraničních jednání. Po příletu absolvoval několik bilaterálních schůzek, jeho vystoupení před všemi účastníky summitu se čeká v neděli.

"Japonsko. G7. Důležité schůzky s partnery a přáteli Ukrajiny. Bezpečnost a posílení spolupráce pro naše vítězství. Mír bude po dnešku blíž," uvedl Zelenskyj na twitteru krátce po prvních zprávách o jeho příletu. Kamery japonské televize NHK jej zachytily, jak v hnědozelené mikině s kapucí vystupuje z francouzského letadla, kterým cestoval ze Saúdské Arábie.

Ukrajinský prezident se v pátek zúčastnil summitu Ligy arabských států, kde vyzval lídry, aby podpořili jeho mírový plán pro Ukrajinu. Kyjev se po 15 měsících ruské invaze připravuje na protiofenzívu s cílem získat zpět oblasti zabrané ruskými silami a Zelenskyj bude chtít v Japonsku pokračovat ve snaze maximalizovat podporu mezinárodního společenství. Ze strany Západu se přitom klíčového kroku už dočkal, když některé evropské země a následně i Spojené státy daly najevo záměr poskytnout ukrajinské armádě stíhačky F-16.

Součástí skupiny G7 jsou vedle Spojených států také Kanada, Japonsko, Německo, Británie, Itálie a Francie. Na třídenní víkendový summit byli přizváni i premiéři a prezidenti řady dalších zemí včetně indického premiéra Módího a brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.

Právě možnost jednat s těmito hosty je podle některých médií klíčovým bodem programu ukrajinského prezidenta, neboť země "globálního jihu" odmítají Ukrajinu vojensky podporovat a například Indie po ruské invazi navýšila dovoz ruských energií. Deník Financial Times uvedl, že se Zelenskyj chystal na konfrontaci s uvedenou dvojicí poté, co se rozhodli nepodpořit sankce proti Rusku.

S Módím se Zelenskyj setkal na okraj summitu krátce po příletu do Hirošimy, oznámil úřad indického lídra na twitteru, aniž by specifikoval témata jednání. Agentura AFP a další média následně informovala o úvodním projevu Módího, podle kterého "Indie i já osobně uděláme vše, co je v našich silách" pro ukončení války na Ukrajině. Nebylo při tom zcela jasné, zda lze Módího označení situace na Ukrajině překládat jako "válka", což je slovo, kterému se indičtí představitelé v tomto kontextu vyhýbali.

Zelenskyj v příspěvku na twitteru oznámil, že informoval Módího o svém mírovém plánu, a poděkoval Indii za humanitární pomoc a podporu ukrajinské svrchovanosti. Ukrajinský prezident se s indickým premiérem osobně setkal poprvé od loňského vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Zda dojde i na bilaterální setkání s brazilským prezidentem, nebylo jasné.

Svůj program v Japonsku dnes Zelenskyj zahájil schůzkami s britským premiérem Rishim Sunakem a se šéfkou italské vlády Georgiou Meloniovou, bilaterální jednání absolvoval také s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a německým kancléřem Olafem Scholzem. V neděli podle dostupných informací nejdříve zasedne s lídry G7, načež přijde na řadu druhý blok jednání, který bude zahrnovat i zvláštní hosty a jehož tématem bude "mír a stabilita".

Zelenskyj se také "téměř jistě" setká samostatně s americkým prezidentem Bidenem, píše deník The New York Times. Páteční informaci o podpoře výcviku ukrajinských pilotů, po níž Zelenskyj děkoval za "historické rozhodnutí", hodnotí deník jako signál o "ostré změně" kurzu Washingtonu. Biden zároveň podle médií chystá oznámení nového balíčku vojenské pomoci Kyjevu v hodnotě 375 milionů dolarů (přes osm miliard Kč).

Lídři G7 v dnešním prohlášení zopakovali, že budou Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude potřeba pro dosažení spravedlivého a trvalého míru.