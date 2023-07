Zelenskyj je v Bulharsku, kde bude jednat s premiérem i prezidentem

Sofia - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v Bulharsku, kde bude jednat s tamním premiérem Nikolajem Denkovem nebo se svým protějškem Rumenem Radevem - mimo jiné o bezpečnosti nebo nadcházejícím summitu NATO. Informoval o tom na telegramu Zelenskyj. Server Politico dříve napsal, že ukrajinská hlava státu má jednat krom jiného o zbraních pro Ukrajinu. Agentura DPA uvedla, že Zelenského do Sofie pozvala nová prozápadní bulharská vláda.

"Sofia. Bulharsko. Povedu podrobná jednání s premiérem Nikolajem Denkovem, setkám se s prezidentem Rumenem Radevem, vládními činiteli, poslanci, politiky a novináři," napsal Zelenskyj na sociální platformě. "Podpora obrany, euroatlantická integrace Ukrajiny, summit NATO, bezpečnostní záruky a realizace mírového plánu," poznamenal prezident. Kyjev usiluje o to, aby NATO na nadcházejícím summitu ve Vilniusu dalo Ukrajině jasný signál, že země bude moci v budoucnu vstoupit do Severoatlantické aliance.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na Zelenského cestu do Bulharska prohlásil, že Kyjev dělá vše pro to, aby do války "zatáhl" co nejvíce zemí. Konflikt rozpoutalo loni v únoru Ruskou svou invazí do sousední země. "Mnoho zemí se už do tohoto konfliktu zapojilo, ať už přímo či nepřímo," řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta podle agentury TASS. Zelenského jednání podle něj nebude mít zásadní vliv na "speciální vojenskou operaci", jak Moskva nazývá svou vojenskou agresi vůči Ukrajině.

Podle serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj do Sofie přiletěl bulharským vládním speciálem z moldavské metropole Kišiněva. Moldavsko sousedí s jihozápadní částí Ukrajiny. Do bulharské metropole přiletěl krátce po poledni místního času (tedy po 11: 00 SELČ).

Server Politico před tím napsal, že jednání se mají zaměřit na dodávky zbraní na Ukrajinu a spolupráci ohledně jaderných elektráren. Setkání Zelenského s Radevem označil jako potenciálně napjaté, jelikož bulharský prezident bývá označován za proruského a staví se odmítavě k vyzbrojování Kyjeva.

Bulharsko, které je členem Evropské unie a také Severoatlantické aliance, vyváží na Ukrajinu množství munice od začátku ruské invaze loni v únoru, činilo tak ale hlavně přes prostředníky. Server Euractiv dříve poznamenal, že Bulharsko Ukrajině neposkytuje stíhačky ani tanky, ale zejména starou munici, která je stále použitelná. Bulharská armáda je jednou z mála v rámci NATO, která má stále velké zásoby munice do starých sovětských zbraní, které Ukrajina ve velkém používá.

Nový ministr obrany Todor Tagarev před pár dny v rozhovoru se státní televizí BNT uvedl, že Bulharsko letos navýší vojenskou pomoc Ukrajině. Dodal, že zbraně budou poslány poté, co Sofia dokončí analýzu potřeb ukrajinské armády a rovněž toho, jakou pomoc je bulharská armáda schopna poskytnout.

Vláda Nikolaje Denkova, který je podle Politica silně proukrajinský, nastoupila do funkce začátkem června poté, co dohodu na jejím vytvoření po složitých jednáních oznámila dvě prozápadní uskupení - koalice kolem strany GERB expremiéra Bojka Borisova a reformistický blok kolem strany Pokračujeme ve změně bývalého premiéra Kirila Petkova.