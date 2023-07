Zelenskyj je na summitu NATO, chce si s partnery ujasnit otázku členství

Vilnius - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dopoledne dorazil do dějiště summitu NATO ve Vilniusu, kde odpoledne zasedne s aliančními lídry jako rovnocenný partner. Médiím při příchodu řekl, že chce být "se všemi zajedno" v otázce ukrajinského členství v alianci, které spojenci v úterý znovu Kyjevu přislíbili, aniž by pro přijetí vytyčili časový rámec.

"To, co slyšíme a jak tomu rozumíme, je, že tu pozvánku (do NATO) budeme mít, když to bezpečnostní opatření dovolí," řekl Zelenskyj při krátkém vystoupení před kamerami.

Členské země NATO během prvního dne summitu po složitých vyjednáváních přijaly společné stanovisko, podle kterého Kyjev bude moci dostat pozvánku, "až se spojenci shodnou a budou splněny podmínky". Zásadní překážkou pro přijetí Ukrajiny zůstává ruská válka, která se nyní bojuje především na východě a jihu země. Řada spojenců nicméně volala po tom, aby summit jasně přislíbil zahájení přístupových jednání po konci bojů.

Hlavní program vrcholné schůzky dnes zakončí premiérové jednání lídrů ve formátu Rady NATO-Ukrajina, který má napadenou zemi dále přiblížit k alianci. Zelenskyj řekl, že očekává také diskusi o dodatečných dodávkách vojenského materiálu od západních partnerů a že bude "bojovat za bezpečnostní záruky pro Ukrajinu na cestě do NATO".

Vyjádření přišlo poté, co západní činitelé potvrdili, že skupina velkých ekonomik G7 se chystá představit program dlouhodobé spolupráce s Kyjevem, který bude zahrnovat sdílení zpravodajských informací, vojenský výcvik i dodávky vojenského vybavení. Kromě toho země včetně Spojených států, Německa, Británie, Dánska či Norska v posledních dnech oznámily další balíky podpory ukrajinské armády.