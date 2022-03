Zelenskyj: EU by měla pro Ukrajinu dělat víc, boje jsou ve zlomovém okamžiku

Kyjev - Evropská unie by měla pro Ukrajinu dělat víc, řekl dnes na videu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lídři EU přitom na summitu ve Versailles v noci na dnešek prakticky vyloučili rychlé přijetí Ukrajiny do EU. Pokud jde o válku s Ruskem, podle Zelenského v ní Ukrajina dosáhla zlomového bodu. Zdůraznil však, že není možné říct, jak dlouho ještě boje budou pokračovat. Informovala o tom agentura Reuters.

"Musíte postupovat rázněji. Toto není to, co očekáváme," prohlásil Zelenskyj ve videu na sociální síti Telegram. "Rozhodnutí politiků se musí shodovat s náladou jejich národů, evropských národů... Evropská unie pro nás, pro Ukrajinu, musí udělat víc," naléhal ukrajinský prezident.

Zelenskyj na konci února podepsal žádost o přijetí své země do EU, a to jen několik dní poté, co Ukrajinu vojensky napadlo Rusko. Evropská komise (EK) či Evropský parlament (EP) na tento krok zareagovaly pozitivně, mezi lídry členských zemí unie ale nepanuje shoda ohledně dalšího postupu. Summit v noci na dnešek deklaroval, že Ukrajina patří do "naší evropské rodiny", žádný závazek ani časový horizont pro její přijetí ale nestanovil.

Zelenskyj se rovněž vyjádřil k bojům na Ukrajině, které podle něj dospěly k rozhodujícímu okamžiku. "Není možné říct, kolik dní ještě budeme potřebovat na osvobození ukrajinské země. Ale můžeme říct, že to dokážeme. Protože už jsme dosáhli strategického bodu obratu," prohlásil ukrajinský prezident a vyzval mezinárodní společenství, aby prostřednictvím sankcí zvýšilo tlak na Rusko.

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč dnes řekl, že ruské územní zisky na Ukrajině se zastavily a že ruská armáda za posledních 24 hodin nijak nepokročila. "Naše protivníky zastavily prakticky ve všech směrech vzdušné údery, odpalování raket a pozemní útoky," řekl Arestovyč. Ukrajinská armáda podle něj provedla protiútoky u Kyjeva i Charkova.

