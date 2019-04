Kyjev - V nedělních ukrajinských prezidentských volbách drtivě zvítězil politický nováček, herec a bavič Volodymyr Zelenskyj. Vyplývá to ze sečtení téměř 75 procent hlasovacích lístků. Jednačtyřicetiletý rodák z města Kryvyj Rih získal v druhém kole hlasování 73 procent hlasů, zatímco jeho protikandidát, obhajující prezident Petro Porošenko jen 24,6 procenta.

Po úspěšném televizním komediálním seriálu Sluha národa, v němž si Zelenskyj zahrál ukrajinského prezidenta, si tentokrát tuto úlohu vyzkouší naostro, komentovala vítězství favorita ukrajinská média. Zelenskyj volby vyhrál bez jakýchkoli politických zkušeností, voličům v kampani spíš jen obecně sliboval boj s korupcí, udržení vazeb se Západem a ukončení války na východě země.

Porošenko již po zveřejnění odhadovaných výsledků v neděli večer uznal svou porážku. Prohlásil ale, že navzdory neúspěchu z politiky neodejde. Zelenskyj svým stoupencům po skončení voleb vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí. "Sjednotili jsme naší zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali," uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že jejich důvěru nezklame. "Děkuji Ukrajincům, kteří mě podpořili, i těm, kdo hlasovali jinak. Slibuji, že nikoho z vás nezradím," řekl.