Kyjev - V nedělních ukrajinských prezidentských volbách drtivě zvítězil politický nováček, herec a bavič Volodymyr Zelenskyj. Vyplývá to ze sečtení téměř 75 procent hlasovacích lístků. Jednačtyřicetiletý rodák z města Kryvyj Rih získal v druhém kole hlasování 73 procent hlasů, zatímco jeho protikandidát, obhajující prezident Petro Porošenko jen 24,6 procenta.

Po úspěšném televizním komediálním seriálu Sluha národa, v němž si Zelenskyj zahrál ukrajinského prezidenta, si tentokrát tuto úlohu vyzkouší naostro, komentovala vítězství favorita ukrajinská média. Zelenskyj volby vyhrál bez jakýchkoli politických zkušeností, voličům v kampani spíš jen obecně sliboval boj s korupcí, udržení vazeb se Západem a ukončení války na východě země.

Porošenko již po zveřejnění odhadovaných výsledků v neděli večer uznal svou porážku. Prohlásil ale, že navzdory neúspěchu z politiky neodejde. Zelenskyj svým stoupencům po skončení voleb vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí. "Sjednotili jsme naší zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali," uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že jejich důvěru nezklame. "Děkuji Ukrajincům, kteří mě podpořili, i těm, kdo hlasovali jinak. Slibuji, že nikoho z vás nezradím," řekl.

Zelenskému už popřáli k vítězství Trump, Macron či Lukašenko

K úspěchu v prezidentských volbách na Ukrajině už vítězi Zelenskému popřálo několik zahraničních politiků, včetně amerického či francouzského prezidenta, lídrů Evropské unie či ruského premiéra Dmitrije Medveděva. Ten na facebooku napsal, že si nedělá iluze ohledně vlády budoucího prezidenta, dodal však, že stále existuje šance na zlepšení spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou. Zelenskému poblahopřál i prezident Běloruska.

"Nemám žádné pochybnosti: co se týče Ruska, bude se nová hlava státu (na Ukrajině) držet své rétoriky z volební kampaně. Bude opakovat své ideologické vzorce zaměřené na různé sociální skupiny," citovala ze vzkazu ruského premiéra agentura TASS. "Nedělám si o tom žádné iluze," dodal Medveděv. "Zároveň ale stále existují šance na zlepšení spolupráce s naší zemí," napsal také premiér s tím, že nová vláda by měla "pochopit hlubokou hodnotu vztahů" Ruska a Ukrajiny.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk popřáli Zelenskému ve společném dopise. V něm budoucímu prezidentovi slíbili, že může počítat se "silnou podporou EU na reformní cestě Ukrajiny, mimo jiné při upevňování vlády práva, boji s korupcí, udržování makroekonomické stability a reformy energetického sektoru".

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v přání Zelenskému k vítězství ve volbách vyjádřil naději, že "jejich země společným úsilím udrží a ještě zvýší pozitivní dynamiku bilaterální spolupráce".

Porošenko se snažil ve volební kampani vykreslit případné vítězství Zelenského jako "experiment", v němž bude Ukrajina podřízená Rusku, jehož prezident Vladimir Putin údajně sní o slabém prezidentovi-nováčkovi.

Zelenskému už telefonicky popřál také americký prezident Donald Trump, který slíbil další podporu Ukrajině při udržení územní celistvosti a "odvrácení ruské agrese". Také francouzský prezident Emmanuel Macron vítězi voleb gratuloval s tím, že Francie bude dál podporovat reformy na Ukrajině i Zelenského slíbený boj s korupcí.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že prezidentské volby na Ukrajině ukázaly sílu občanské společnosti. Věří také, že nový prezident nepoleví v reformním úsilí. Ukrajina má před sebou podle ministra ještě hodně práce.