Zelenskyj dovezl z Turecka domů pět velitelů, kteří bránili Mariupol

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed) se 8. července 2023 vrátil z Turecka do vlasti společně s pěti ukrajinskými veliteli, kteří loni bránili do konce bitvy o Mariupol tamní železárny a ocelárny Azovstal. Zleva ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko, vojáci Oleh Chomenko, Denys Šleha, Denys Prokopenko, prezident Zelenskyj, vojáci Serhij Volynskyj, vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak a voják Svjatoslav Palamar. ČTK/AP/neuveden

Istanbul (Turecko) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes vrátil z Turecka do vlasti společně s pěti ukrajinskými veliteli, kteří loni bránili do konce bitvy o Mariupol tamní železárny a ocelárny Azovstal. Z ruského zajetí se dostali v září při výměně válečných vězňů a měli žít do konce války v Turecku. Zelenskyj zřejmě přesvědčil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby je nechal jít domů, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Podle Kremlu Turecko porušilo propuštěním ukrajinských vojáků dohodu s Ruskem, uvedla agentura RIA Novosti.

"Vracíme se domů z Turecka a vracíme domů naše hrdiny. Ukrajinští vojáci Denys Prokopenko, Svjatoslav Palamar, Serhij Volynskyj, Oleh Chomenko, Denys Šleha budou konečně se svými rodinami," napsal na twitteru ukrajinský prezident. Zveřejnil zároveň video, na němž je vidět, jak všichni nastupují do českého vládního speciálu, kterým ukrajinský prezident přicestoval ve čtvrtek z Bulharska do Česka a poté se vypravil na návštěvu Slovenska a Turecka, kde jednal s Erdoganem.

Rusko nebylo o propuštění pětice ukrajinských velitelů informováno, uvedl podle agentury RIA Novosti mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Peskov dále uvedl, že Ankara porušila dohodu, podle které měla držet na svém území tyto vojáky do konce války na Ukrajině.

Podle agentury Unian prezidenta a pětici velitelů dnes večer vítali po příjezdu z Turecka v ulicích Lvova lidé. Propuštění vojáci se podle agentury poprvé setkali s některými svými příbuznými a vystoupili před novináři. "Samozřejmě, to je, proč jsme se vrátili na Ukrajinu. To je náš hlavní cíl," odpověděl Prokopenko na otázku, zda se chce vrátit na frontu.

Zelenskyj ve Lvově jmenoval také nového náčelníka ukrajinské národní gardy. Stal se jím Oleksandr Pivnenko, který má podle prohlášení prezidentské kanceláře zkušenosti z bojů u Bachmutu a dostal nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Národní garda je vojenská síla, která plní především policejní účely.

Pětice ukrajinských velitelů stála loni v čele několikatýdenního ukrajinského odporu z bunkrů a tunelů pod obřími ocelárnami v Mariupolu, strategickém přístavu na jihu Ukrajiny. Například Prokopenko působil jako velitel pluku Azov, Volynskyj velel 36. brigádě námořní pěchoty. V květnu se společně se stovkami dalších bojovníků vzdali ruským invazním silám.

V září přišla zpráva o výměně zajatců, při které se Kyjevu podařilo dostat z ruského zajetí 215 lidí včetně zmíněných pěti velitelů, a to výměnou za 55 ruských nebo proruských zajatců a oligarchu Viktora Medvedčuka, vůdce zakázané proruské strany, jenž na Ukrajině čelil obvinění z vlastizrady.

"Ukrajina se dohodla s Tureckem - mluvil jsem o tom s prezidentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem - že našich pět velitelů, kteří jsou propuštění ze zajetí, bude v naprostém bezpečí, v komfortních podmínkách a pod osobní ochranou tureckého prezidenta. Do konce války," uvedl tehdy Zelenskyj. Erdogan řekl, že tato výměna byla výsledkem diplomatických jednání se Zelenským a Putinem.