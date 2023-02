Zelenskyj dostal od Macrona francouzský Řád čestné legie nejvyšší hodnosti

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron udělil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému při jeho návštěvě Paříže nejvyšší francouzské státní vyznamenání, velkokříž Řádu čestné legie. Šéf Elysejského paláce to v noci na dnešek uvedl na twitteru.

"Hold Ukrajině a jejímu lidu. Hold tobě, drahý Volodymyre, za tvou odvahu a tvé nasazení," napsal Macron. Zveřejnil také video z udělení vyznamenání, po němž se oba státníci objali a drželi za ruce. "Myslím, že to je pro mě příliš mnoho," řekl pak ukrajinský prezident a zdůraznil, že vyznamenání náleží všem Ukrajincům.

Zelenskyj do Paříže přicestoval ve středu z Británie, kde zahájil předem neohlášenou cestu do Evropy. V Londýně se setkal s britským premiérem Rishim Sunakem i králem Karlem III. a promluvil před britskými zákonodárci. V Paříži jednal s Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Společně s Macronem dnes ráno odcestoval do Bruselu na summit EU.

Zelenskyj při své cestě především přesvědčuje spojence Ukrajiny, aby jí rychle poslali bojové letouny a další vyspělou vojenskou techniku. Kyjev varuje, že Rusko, jehož agresi Ukrajina čelí už téměř rok, chystá ofenzivu.

"Bije se za mír a podporuje hodnoty naší Evropské unie: Ukrajina nikdy nebude sama," uvedl také Macron v noci na twitteru.