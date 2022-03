Zelenskyj dál naléhá na Západ, aby poskytl Ukrajině větší pomoc

Kyjev/Brusel/Moskva - Zatímco ukrajinské síly dnes na bojištích s dílčími úspěchy dál brání svou zemi proti ruskému agresorovi, prezident Volodymyr Zelenskyj pokračoval v tlaku na Západ. Lídry NATO, kteří se sešli v Bruselu, varoval před tím, že se Rusko po Ukrajině zaměří i na východní státy aliance, a zároveň jim vyčetl, že blok Ukrajině neposkytuje potřebnou intenzivnější pomoc.

Severoatlantická aliance dnes na mimořádném summitu ruskou agresi odsoudila a zároveň Kyjevu slíbila další vojenskou podporu včetně ochrany proti chemickým či jaderným zbraním. Vedoucí představitelé NATO a jeho členských zemí také vyzvali k potrestání válečných zločinů a varovali Moskvu před použitím chemických zbraní. Shodli se rovněž na posílení východního křídla aliance s bojovými skupinami ve čtyřech zemích včetně Slovenska, polský plán na mírovou misi NATO však zelenou nedostal.

Válce Ruska na Ukrajině se bude večer věnovat i vrcholná schůzka Evropské unie. Očekává se, že závěry summitu mimo jiné poukáží na válečné zločiny ruského agresora, jehož jednotky útočí na civilní obyvatelstvo a objekty civilní infrastruktury. Prezident Zelenskyj však dal v projevu ke švédskému parlamentu najevo, že by chtěl od unie slyšet o rozšíření sankcí proti Rusku a také něco víc k jeho naléhání, aby se Ukrajina stala jejím plnohodnotným členem.

Ukrajinská armáda ohlásila některé dílčí úspěchy v boji proti agresorovi, jako zničení výsadkové lodi Orsk u přístavu Berďansk v Azovském moři. Informace z bojišť však také hovoří o pokračující ruské palbě na civilní cíle, například v centru Charkova, kde výbušný projektil zabil a zranil lidi čekající ve frontě na humanitární pomoc.

Noční ostřelování si v Luhanské oblasti podle tamního gubernátora Serhije Hajdaje vyžádalo nejméně čtyři oběti. Rusové podle něj přitom údajně použili fosforové bomby. Nejméně pět mrtvých způsobily také útoky na rezidenční oblasti ve městě Ochtyrka a okolí.

Městská rada obléhaného Mariupolu obvinila ruské invazní síly z násilného odvážení obyvatel do Ruska. Od chvíle, co ruské jednotky obsadily část tohoto strategicky důležitého města, bylo podle ní nelegálně přesunuto do Ruska na 15.000 osob.

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva uvedl, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo nejméně 1035 civilistů a dalších 1650 bylo zraněno. Podle dnešního sdělení ukrajinské generální prokuratury bylo při ruské agresi zabito 128 dětí a 172 utrpělo zranění.

Ruská armáda tvrdí, že získala pod úplnou kontrolu město Izjum v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Generální štáb ukrajinské armády ve svém hlášení naopak prohlásil, že nepřítel neuspěl ani v jednom ze směrů, kterými vede ofenzivu. Rusko podle Kyjeva od začátku invaze 24. února přišlo již o 15.800 vojáků.

Moskevská burza dnes po měsíci částečně obnovila obchodování s akciemi, většina titulů po zahájení výrazně zpevnila. Dál zpevňuje i ruský rubl, který už ve středu posílilo oznámení prezidenta Vladimira Putina, že Moskva napříště za dodávky plynu do Evropy nebude přijímat platby v eurech ani dolarech, ale v ruské měně.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE