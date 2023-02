Zelenskyj dal belgickému králi kus sestřeleného ruského letounu

Brusel - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při dnešní návštěvě Bruselu věnoval belgickému králi Philippovi část ruského bitevního letounu Su-25, který byl sestřelen na Ukrajině. Informoval o tom belgický královský palác na twitteru.

Úlomek letadla opatřili ukrajinští piloti nápisem "Společně zvítězíme". Podle královského paláce se audience zúčastnil také belgický premiér Alexander De Croo.

Zelenskyj odcestoval do Bruselu na setkání s prezidenty a premiéry zemí Evropské unie. Požádal o rychlejší dodávky zbraní včetně stíhaček i o to, aby rozhovory o vstupu Ukrajiny do EU byly zahájeny ještě letos.

Belgický král vystudoval vojenskou akademii. V roce 2001 byl ještě jako princ jmenován generálmajorem pozemního vojska a letectva.