Zelenskyj navrhne příměří pro Donbas a vrátí zajatce z Ruska

Kyjev - Ukrajina vstupuje do nové, ale nejisté éry, když voliči unavení vleklou konfrontací s Ruskem a chabými výsledky boje s korupcí pravděpodobně vynesli do nejvyššího úřadu politického amatéra, herce a baviče Volodymyra Zelenského. Jednačtyřicetiletý rodák z města Kryvyj Rih podle předběžných odhadů zvítězil v prezidentských volbách, když v dnešním druhém kole na hlavu porazil obhajujícího prezidenta Petra Porošenka. Volební účast se podle předběžných informací pohybovala kolem 58 procent.

Podle průzkumu provedených u volebních uren, který zveřejnila televize 112, získal Zelenskyj 74 procent hlasů, Porošenko 26. Podle ankety společnosti TNS Kantar zvítězil Zelenskyj ve všech ukrajinských oblastech, i když na ruskojazyčném východě a jihu země měl podstatně vyšší podporu. Zatímco ve východních oblastech podle odhadů odevzdalo Zelenskému hlas 88 procent hlasujících a na jihu 86 procent, na západě země to bylo 52 procent. V Kyjevě pro něj hlasovalo 60 procent voličů.

Po úspěšném televizním komediálním seriálu Sluha národa, v němž si Zelenskyj zahrál ukrajinského prezidenta, si tentokrát tuto úlohu vyzkouší naostro, komentují zřejmě drtivé vítězství favorita ukrajinská média. Zelenskyj volby vyhrál bez jakýchkoli politických zkušeností, voličům v kampani spíš jen obecně sliboval boj s korupcí, udržení vazeb se Západem a ukončení války na východě země.

Porošenko po zveřejnění odhadovaných výsledků uznal svou porážku. Prohlásil ale, že navzdory neúspěchu z politiky neodejde. "Přátelé, jste nejlepší," vzkázal po očividné porážce svým stoupencům. "Drazí členové týmu, spoluobčané, novináři, nikdy se nevzdávejte. Nikdy, nikdy, nikdy," dodal, aby zdůraznil svůj záměr neodejít navzdory neúspěchu z politické scény.

"Příští měsíc opustím úřad hlavy státu, tak rozhodli Ukrajinci. Jejich rozhodnutí přijímám. Ale rozhodně chci zdůraznit, že politiku neopouštím," prohlásil. Výsledek voleb Porošenko zjevně zpochybňovat nehodlá. "Volby proběhly čestně, transparentně a podle mezinárodních pravidel," řekl novinářům. Slíbil, že budoucímu prezidentovi v mezidobí do střídání v úřadu pomůže zorientovat se v novém prostředí.

Zelenskyj svým stoupencům po skončení voleb vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí. "Sjednotili jsme naší zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali," uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že jejich důvěru nezklame. "Děkuji Ukrajincům, kteří mě podpořili, i těm, kdo hlasovali jinak. Slibuji, že nikoho z vás nezradím," řekl. Státům postsovětského regionu pak podle listu Ukrajinska pravda ze svého volebního štábu vzkázal: "Pohlédněte na nás, všechno je možné!"

Voleb se nezúčastnilo několik milionů oprávněných voličů žijících na okupovaném Krymu a v Donbasu obsazeném částečně proruskými separatisty. Donbaské "lidové republiky" hlasování bojkotovaly, krymské okupační úřady je označovaly za záležitost cizího státu. Podle odhadů vyjelo z Krymu hlasovat do ukrajinského vnitrozemí 700 až 800 Ukrajinců.

V Moskvě prognózu výsledků komentoval šéf zahraničního výboru horní parlamentní komory Konstantin Kosačov, podle něhož je výsledek pro Porošenka "ponižující a ostudný". Podle ruského politika si exprezident porážku zaslouží.

Ukrajinská média označují odhady výsledků za zcela jednoznačné. Podle listu Ukrajinska pravda je zřejmé Zelenského vítězství "zdrcující".

Zelenskyj navrhne příměří pro Donbas a vrátí zajatce z Ruska Zelenskyj po oznámení předběžných odhadů slíbil, že propustí generálního prokurátora země, navrhne zastavení palby v Donbasu, přestěhuje prezidentské sídlo a vrátí domů všechny Ukrajince zajaté v Rusku. Zelenskyj bude hájit ukrajinský jazyk, bude podporovat minský mírový proces a bude-li zapotřebí, požádá Porošenka o pomoc. Porošenko oznámil odchod do "silné opozice". Zelenskyj dnes nicméně řekl, že "pokud o to bude ukrajinská společnost stát," zamyslí se nad možností nabídnout Porošenkovi nějakou státní funkci. S prezidentem si prý už telefonovali, Porošenko mu poblahopřál k vítězství. Zelenskyj novinářům řekl, že ve vedení státu chystá personální změny, oznámí je prý na samostatné tiskové konferenci. Na přímý dotaz naznačil, že s funkcí se rozloučí vlivný ukrajinský politik, bývalý ministr vnitra a nynější generální prokurátor Jurij Lucenko. "Lucenko patři do starého týmu, budeme dosazovat nové lidi. A to se bude týkat nejen Lucenka," řekl Zelenskyj. Pokud jde o Donbas, kde si za posledních pět let válka mezi armádou a proruskými povstalci podporovanými Moskvou vyžádala 13.000 mrtvých, má prý Zelenskyj akční plán, o němž chce v nejbližší době média informovat. "Povedeme mohutnou informační válku, abychom v Donbasu dosáhli klidu zbraní. Akční plán zveřejníme v nejbližší době," konstatoval politik, ale odmítl prozradit detaily. Pokusů o příměří bylo na východě Ukrajiny už přes dvacet, délka většiny z nich se ale měřila jen na hodiny. Reakce Ruska na předpokládaný výsledek ukrajinských voleb je zatím zdrženlivá. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová nevyloučila, že na Ukrajině proběhne "restart" v zájmu konsolidace národa nikoli z pozice síly, ale na základě celospolečenského programu. Předseda zahraničního výboru Státní dumy Leonid Sluckij pokládá jakékoli závěry za předčasné. A radikální čečenský vůdce Ramzan Kadyrov si přeje, aby Zelenskyj sjednotil Ukrajinu s Ruskem.