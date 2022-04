Zelenskyj apeloval na rychlé dodávky zbraní, mohou zachránit tisíce životů

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že zbraně, které plánují dodat západní partneři v příštích týdnech, by v případě okamžitého předání Ukrajině mohly zachránit tisíce životů. V projevu na sociálních sítích také prohlásil, že jakákoliv prodleva s pomocí Ukrajině poskytne Rusům příležitost zabít ještě více Ukrajinců. Válka Ruska proti Ukrajině si podle odhadů již vyžádala desítky tisíc mrtvých.

"Ruská armáda se v této válce navždy zapíše do světových dějin jako nejbarbarštější a nejkrutější armáda na světě. Cílevědomě zabíjet civilisty, ničit obytné oblasti, civilní infrastrukturu, používat k tomu všechny druhy zbraní, včetně těch zakázaných mezinárodními úmluvami – to je již typický styl ruské armády. Je to taková podlost, že pro celé generace bude ruská vláda zdrojem absolutního zla," prohlásil ukrajinský prezident.

Zelenskyj je přesvědčen, že západní partneři mají morální povinnost bránit svobodu, a tedy i poskytnout zbraně a munici, které pomohou zachránit životy tisíců Ukrajinců. "Doufám, že partneři nakonec pochopí, že každý den je důležitý. Jakákoliv prodleva s pomocí Ukrajině vede k tomu, že okupanti dostanou příležitost zabít víc Ukrajinců," zdůraznil prezident.

Kdyby Ukrajina dostala veškerou výzbroj, jakou potřebuje a jakou mají západní státy, válka s Ruskem by podle Zelenského už skončila, protože "převaha ukrajinských vojáků v taktice a chytrosti je naprosto zřejmá", a to i v situaci, kdy země čelí prakticky celé bojeschopné části ruských ozbrojených sil.

"Nahnali (Rusové) proti Ukrajině skoro všechny a skoro všechno, co je schopné proti nám bojovat. V tomto střetu bojujeme před zraky světa proti armádě, která byla považována za druhou či třetí nejsilnější (na světě). To, jak silně se drží naše ozbrojené síly, jak odvážně se brání celý náš národ, ukazuje, že ukrajinská armáda si ve světových žebříčcích dávno zaslouží umístění nad ruskou armádou," prohlásil šéf státu podle agentury Interfax-Ukrajina.