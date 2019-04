Kyjev - Ukrajinský prezidentský kandidát, herec Volodymyr Zelenskyj dnes v debatě na stadionu v Kyjevě kritizoval svého protivníka, současného prezidenta Petra Porošenka za to, že za pět let působení ve funkci hlavy státu nesplnil své sliby. Porošenko svého soupeře ve volbách naopak obvinil z toho, že získává peníze z Ruska. Rovněž ho označil za nezkušeného, informoval web ukrajinské televize Hromadske. Rozhodující druhé kolo voleb se uskuteční v neděli.

Oba kandidáti spolu debatovali za bouřlivé atmosféry na kyjevském olympijském stadionu. Kdo bude první hovořit, určil hod mincí. Vyhrál Zelenskyj. Během pětiminutové úvodní řeči vítěz prvního kola voleb poděkoval svým stoupencům a zkritizoval Porošenka za to, že nesplnil své sliby a že během svého působení ve funkci stále bohatne. "Nejsem politik, jsem obyčejný člověk, který chce změnit tento systém. Jsem důsledkem vašich chyb a slibů," obrátil se populární komik Zelenskyj na Porošenka.

Současný prezident Porošenko naopak svého protivníka obvinil z toho, že získává peníze z Ruska, není transparentní a skrývá se před médii. "Hlavním rizikem je nekompetentnost. Říkáte, že jste se přišel učit. Nechal byste ale nezkušeného lékaři či pilota, aby pro vás pracoval?" uvedl ukrajinský vůdce. Vyjádření obou kandidátů často přerušovaly pokřiky či potlesk tisíců lidí, kteří do fotbalové arény přišli.

"Když chybějí kvalitní léky, dostupné ceny a slušné podmínky v nemocnicích, lékaři nemají pořádné výplaty a vůbec nejsou peníze, tak co je to za reformu zdravotnictví? O silnicích nemám co říct, protože silnice nemáme," poznamenal bavič o výsledcích prezidentovy éry.

Oba kandidáti si podali na úvod ruce, zazpívali s celým stadionem hymnu a také spolu poklekli, aby uctili památku 13.000 obětí konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. Zelenskyj slíbil "udělat vše, aby válka skončila".

Porošenko zase vyzýval ke sjednocení všech Ukrajinců v zájmu navrácení Krymu, anektovaného Ruskem, obrany Donbasu a celé země před "populismem a ruskými podvrhy". Porošenko, považovaný za jednoho z nejbohatších Ukrajinců, byť své podnikání v cukrovinkách předal svěřenskému fondu, se také zapřisáhl nepřipustit "návrat oligarchismu" v zemi. Již dříve svého soupeře totiž obvinil, že je jen loutkou olicharchy Ihora Kolomojského, uprchlého do Izraele.

Stávající prezident také uvedl, že je připraven přijmout verdikt vzešlý z voleb. "Přijmu jakékoliv rozhodnutí ukrajinského lidu 21. dubna. A 22. dubna bude život pokračovat - a 22. se musíme sjednotit, abychom společně hájili stát," zdůraznil.

Zelenskyj, který 31. března snadno zvítězil v prvním kole voleb hlavy státu, má v průzkumech velký náskok před Porošenkem. Zdá se, že Ukrajinci jsou ochotní dát šanci nováčkovi vzhledem k hlubokému zklamání z nynějšího prezidenta po jeho pěti letech vládnutí poznamenaného nízkou životní úrovní, obviněními z korupce a trvajícím konfliktem s povstalci na východě země podporovanými sousedním Ruskem.

Duel Porošenko-Zelenskyj vrcholil na stadionu před tisíci diváků

Tisíce lidí přišly dnes na olympijský stadion v centru Kyjeva sledovat duel dvou finalistů prezidentských voleb, herce a politického nováčka Volodymyra Zelenského a stávající hlavy státu Petra Porošenka. Debata na stadionu s kapacitou 70.000 diváků, který však ani zdaleka nebyl naplněn, byla vyvrcholením předvolební kampaně před nedělním hlasováním.

"Volím Porošenka, protože jsou za ním výsledky. Postavil na nohy armádu, ve světě o nás vědí. Je pravda, že reformy ještě moc nefungují, ale proto se musí dokončit. Jinak přijde zvrat a budeme zase tam, kde jsme byli," řekl zpravodaji ČTK cestou na stadion dvaadvacetiletý Mykola, který přijel podpořit svého favorita až z Charkova na východě země. "Rád bych slyšel od kandidáta Zelenského, o kterém nic nevíme, zda se nezmění orientace Ukrajiny, zda půjdeme do NATO," prohlásil pětatřicetiletý Vitalij, podle svých slov bývalý demonstrant z kyjevského Majdanu. "Porošenko má své chyby, ale i úspěchy," dodal. "Podporuji Porošenka i proto, že můžeme volně zajet do Česka, chvíli pobýt a zase se vrátit domů," řekla padesátnice Ljubov, která dělá ředitelku v bytovém podniku poblíž Kyjeva.

Devatenáctiletá Káťa naopak přišla na stadion podpořit Zelenského, který se podle průzkumů jeví jako jasný favorit nedělních voleb: "Je mladý, perspektivní, s novými nápady. Má blíž k lidem než dosavadní prezident. Je to naše naděje, naše příležitost na lepší budoucnost," prohlásila za souhlasného přikyvování kamarádek.

Nejen před stadionem, ale i na tribunách a na hrací ploše se zdáli být Porošenkovi přívrženci v převaze, soudě alespoň podle intenzity ovací či naopak hvízdotu. Prezidentův štáb ovšem organizoval i svoz zájemců z regionů.

Oba uchazeči si sice na úvod podali ruce, ale pak už si zasazovali tvrdé údery: Zelenskyj označil nynějšího prezidenta za omyl Ukrajiny. Porošenko se hájil, že za pět let udělal více než jeho předchůdci za čtvrt století nezávislosti a přirovnal politického nováčka k "zajíci v pytli", přičemž v pytli se možná skrývá i "čert".

"Lepší být zajícem v pytli, než vlkem v beránčí kůži," oponoval Zelenskyj. "Nejsem váš oponent, ale váš rozsudek," zahrozil hlavě státu. Porošenko vzápětí popřel nařčení z úst svého rivala, že bonbony své firmy Rošen prodává i proruským separatistům na východě země.

Celé představení, jak komentátoři diskusi před jásajícím a pískajícím kotlem fanoušků obou kandidátů překřtili, provázela přísná bezpečnostní opatření. Kyjevská policie podle svého náčelníka zmobilizovala na 10.000 strážců zákona. Ministerstvo vnitra zase ujišťovalo, že se Ukrajina naučila čelit hrozbě teroristických útoků.

V sociálních sítích se sice objevily předpovědi, že na stadionu bude více policistů než diváků, ale těch se policie nakonec dopočítala 22.000.

Důkladné kontroly, vyžadující desítky minut čekání ve frontách před stadionem, zřejmě vedly k tomu, že stovky lidí raději sledovaly duel politiků na velkoplošných obrazovkách před sportovním stánkem, pamatujícím letní olympiádu v roce 1980, kdy byla hlavním pořádajícím městem Moskva, zápasy fotbalového mistrovství Evropy 2012 i finále Ligy mistrů sezony 2017-18, kdy na kyjevském trávníku Real Madrid porazil Liverpool.

Porošenko ještě před debatou povzbuzoval své přívržence

Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes ještě před večerní debatou se svým vyzyvatelem a favoritem nedělních voleb hlavy státu Volodymyrem Zelenským přišel na ústřední kyjevské náměstí Nezávislosti, zvané Majdan, aby burcoval své přívržence před klíčovým kláním.

"Otevřeme (dalším Ukrajincům) oči. Toto není volba mezi Zelenským a Porošenkem, jak se někomu zdá. Víme přesně, co je v sázce v těchto volbách - zda bude Ukrajina pokračovat po cestě do Evropské unie a NATO, anebo se vše zase zabrzdí," prohlásil stávající šéf státu, kterému průzkumy přisuzují v neděli jen zhruba čtvrtinu hlasů.

Ze slov jeho vyzyvatele podle Porošenka stále častěji prosvítá obraz země podřízené Rusku a ruský prezident Vladimir Putin prý sní o slabém prezidentovi-nováčkovi a o chaosu na Ukrajině. "Experiment" s hercem Zelenským, který hlavu státu ztvárnil jen v televizním seriálu, má podle něj vést k tomu, aby se Ukrajinci vzdali své svobody a důstojnosti. Zdůraznil, že o funkci hlavy státu a tím i vrchního velitele ozbrojených sil se uchází "dezertér", který se sám vyhnul službě v armádě.

Porošenko slíbil, že pokud jej v neděli znovu zvolí do čela státu, Putina čeká v příštích pěti letech velká porážka na Ukrajině. "Přejdeme spolu přes bod, od kterého nebude návratu, nikdo nikdy více neuvidí Ukrajinu v ruském objetí a vstoupíme do EU," zdůraznil Porošenko podle webu listu Ukrajinska pravda.

O den dříve ukrajinský politik a oligarcha Viktor Medvedčuk, považovaný za spojence Kremlu, dal veřejně na známost, že Moskva by mohla být ochotna uzavřít se Zelenským jako novým ukrajinským prezidentem dohodu znamenající opětovné získání ukrajinské kontroly nad územím ovládaným proruskými separatisty v Donbasu na východě země.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle listu Kommersant uvedl, že žádné speciální "kšefty" Moskvy s Kyjevem nejsou zapotřebí, stačilo by budovat normální vztahy. Rusko nicméně doufá, že nový ukrajinský prezident nebude stoupencem války a na rusko-ukrajinské vztahy bude hledět jinak, než stávající šéf státu. Nicméně ani postoj Zelenského dosud není Moskvě jasný.