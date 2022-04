Zelenskyj a Navalnyj podpořili před volbami ve Francii Macrona

Kyjev/Moskva/Paříž - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpořil v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii Emmanuela Macrona a vyzval nacionalistickou kandidátku Marine Le Penovou, aby přiznala, že se mýlila. V rozhovoru se stanicí BFM TV tím narážel na vřelé vztahy, které Le Penová v minulosti udržovala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který nařídil současnou ruskou invazi na Ukrajinu. Centristického prezidenta Macrona dnes podpořil také vězněný ruský opozičník Alexej Navalnyj.

"Pokud by paní kandidátka pochopila, že se mýlila, naše vztahy by se mohly změnit," řekl Zelenskyj v rozhovoru pořízeném na dálku. "Nemyslím si, že bych měl právo ovlivňovat dění ve vaší zemi," dodal ukrajinský prezident, zároveň ovšem vyzdvihl své dobré vztahy s Macronem, o které "by nechtěl přijít".

Zelenskyj také připomněl, že Le Penová si za své schvalování ruské anexe Krymu vysloužila v roce 2017 zákaz vstupu na Ukrajinu. V témže roce Le Penovou přijal Putin a na kampaň francouzské političce půjčily na Rusko napojené banky.

Navalnyj dnes v sérii příspěvků na twitteru vyzval Francouze, aby volili Macrona. Zároveň volal po otevřené diskusi a politické pluralitě nezbytné pro demokracii.

"Bez váhání vyzývám Francouze, aby 24. dubna volili Emmanuela Macrona, ale rád bych se obrátil na ty, kteří nevylučují volbu Marine Le Penové," napsal aktivista a upozornil na problém korupce. Kritizoval přitom půjčku devět milionů eur od První česko-ruské banky pro Le Penovou, která podle něj není jen "pochybnou dohodou", ale jasnou korupcí a "prodejem politického vlivu Putinovi". "Tato banka je dobře známou agenturou pro praní špinavých peněz, která byla založena na Putinův popud. Líbilo by se vám, kdyby francouzský politik dostal půjčku od (mafie) Cosa Nostry?" napsal Navalnyj, který si vybudoval pověst na základě vyšetřování korupčních kauz ruské elity.

Rozhodující druhé kolo voleb se ve Francii uskuteční v neděli. Průzkumy favorizují Macrona, jeho náskok před Le Penovou v posledních dnech mírně roste.