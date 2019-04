Kyjev - Žádné speciální oslavy v neděli večer v centru Kyjeva po ohlášeném vítězství herce Volodymyra Zelenského v prezidentských volbách na Ukrajině nepropukly. Na kyjevském "Václaváku", bulváru Chreščatyk, se mládež bavila jako každou neděli, ať tancem, pojídáním cukrové vaty nebo korzováním.

Podle průzkumu, který zveřejnila televize 112, získal Zelenskyj 74 procent hlasů, zatímco stávající prezident Petro Porošenko 26. Podle jiného průzkumu vyhrál Zelenskyj se 73 procenty, Porošenko získal 27 procent.

"Zelenskyj je borec, prima chlap, všichni ho mají rádi. Budí naději, že bude líp a že nebude lidem brát peníze," řekl ČTK o drtivém vítězství politického nováčka dvacetiletý Ajchem, zatímco jeho kamarád Jevgenij připustil, že se vlastně neví, co se od nového prezidenta dá čekat.

"Hlavně, aby nedošlo k nové revoluci, k nové válce," obává se devatenáctiletá Alina. "Už jsme ztratili hodně životů, protože naše vláda si s tím (ozbrojeným konfliktem s proruskými separatisty na východě Ukrajiny) nedokázala poradit," dodala.

"Jsem připraven na nejhorší, i když doufám v nejlepší," řekl dvacetiletý Anatolij. V prvém kole podle svých slov hlasoval pro Zelenského, v druhém pro nikoho. "Se Zelenským je alespoň malá šance, že se věci změní. Ale vzhledem k tomu, co dělá Rusko, je to šance hodně malá," dodal. "Nevíme, co se dá od Zelenského jako prezidenta čekat, přesto doufáme, že přijde změna k lepšímu," poznamenala jeho společnice Lisa (22). A když se naděje opět zklamou, v ukrajinském parlamentu čeká na přijetí návrh zákona o odvolávání prezidenta, připomněl Anatolij.

"Lidé čekají větší penze, slušné platy, dobré perspektivy, snížení cen, ale to všechno moc nezáleží na prezidentovi," uvedla analytička Irina Bekeškinová v televizi Hromadske. Upozornila také, že Zelenskyj vlastně nepředstavil žádný reálný program, ani nejsou známé jeho postoje k mnoha klíčovým otázkám. "Putin nepřijde, to bylo dosti umělé strašení, ale lidé čekají, že se jim povede dobře," konstatovala v narážce na Porošenkovu kampaň, pojímající volby jako "rozhodující výběr" mezi stávajícím ukrajinským prezidentem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem.

Publicista Timothy Ash na webu listu Kyiv Post poznamenal, že míra Zelenského vítězství svědčí o tom, že za ním nebyla jen mediální kampaň s temným financováním, ale i volání po skutečné změně.

"Obyvatelstvo chce svrhnout starý zkorumpovaný systém. Zdálo se, že toho dosáhli revolucí na Majdanu, která svrhla (proruského) prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014. Ale za pár měsíců bylo jasné, že staří oligarchové se vrátili zpět k moci," poznamenal s tím, že Porošenko, sám oligarcha, selhal v boji proti korupci, v klíčové otázce v očích Ukrajinců. Před Zelenským podle komentátora stojí velká výzva, aby ve svém týmu spojil reformátory a sám se distancoval od miliardáře Ihora Kolomojského a jeho kamarádů.

"U Porošenka se chystají pít do rána, u Zelenského hrát ping-pong," vylíčil náladu ve štábech obou kandidátů list Komsomolskaja pravda na webu svého ukrajinského vydání. Připomněl, že podle tradice nejlepší hráč mezi novináři by měl dostat šanci zahrát si s vítězem voleb.