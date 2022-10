Zelenského slova o preventivním úderu podle Lavrova ospravedlňují ruskou invazi

Moskva/Kyjev - Prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o "preventivním úderu" na Rusko potvrzuje hrozby přicházející z Kyjeva a nutnost ruské "zvláštní vojenské operace", prohlásil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle agentury TASS dále řekl, že ukrajinský prezident začíná diktovat své podmínky Severoatlantické alianci a Evropské unii. Tyto organizace zároveň označil za "pány" Zelenského. Ten ve čtvrtek řekl, že podle něj jsou nezbytné preventivní údery, aby se vyloučilo, že Rusko použije jaderné zbraně.

"Zelenskyj včera (ve čtvrtek) vyzval své západní pány k preventivnímu jadernému úderu na Rusko. Tím v podstatě předložil světu další důkazy o hrozbách, které kyjevský režim představuje a kvůli jejichž neutralizaci byla zahájena zvláštní vojenská operace," řekl Lavrov na zasedání komise vládní strany Jednotné Rusko. Použil přitom termín, kterým Moskva označuje invazi do sousední země, jejímž cílem je podle Ruska demilitarizovat a "denacifikovat" Ukrajinu. Kyjev a západní země to označují jako neopodstatněnou záminku k invazi.

Zelenskyj během čtvrteční videokonference v nezávislém australském expertním středisku Lowy Institute řekl, že jsou nezbytné preventivní údery, aby se vyloučilo, že Rusko použije jaderné zbraně. Nezabýval se podrobněji tím, jaké údery má na mysli, a nezmínil se o potřebě jaderných úderů, poznamenala agentura Reuters.

"Co by mělo NATO dělat? Odstranit hrozbu, že Rusko použije jaderné zbraně. Především ale znovu apeluji na mezinárodní společenství jako před 24. únorem: (zapotřebí jsou) preventivní údery, aby (Rusové) věděli, co je potká, pokud je (jaderné zbraně) použijí," řekl Zelenskyj a zdůraznil, že nelze čekat, až Rusko zasadí jaderné údery, a až pak odpovědět. NATO podle něj musí přehodnotit svůj přístup. Kyjev později sdělil, že Zelenskyj měl na mysli preventivní sankce, a nikoli vojenské údery.

Na Zelenského slova už ve čtvrtek zareagoval mimo jiné mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který je označil za výzvu k rozpoutání světové války. Peskov podle listu Kommersant současně tvrdil, že počínání Kyjeva ve skutečnosti řídí Spojené státy a Británie, a tak by za ně měly nést odpovědnost. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v reakci na Zelenského slova uvedla, že Západ rozdmýchává jadernou válku.

Debatu o použití jaderných zbraní ve vojenském tažení proti Ukrajině rozvířil nedávno ruský prezident Vladimir Putin, který při vyhlášení částečné mobilizace obvinil Západ z "jaderného vydírání" a pohrozil odpovídající ruskou reakcí. "Neblafuji," řekl. Varování podpořil i místopředseda ruské bezpečnostní rady a exprezident Dmitrij Medveděv, podle kterého má Rusko právo v nezbytném případě použít jaderné zbraně.