Zelenského mírový plán zahrnuje i jadernou bezpečnost nebo ochranu přírody

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá ve svém desetibodovém mírovém plánu pro Ukrajinu mimo jiné vyzvat k obnovení bezpečnosti v okolí Záporožské jaderné elektrárny, ale například i k ochraně ukrajinského životního prostředí. Vyplývá to z přehledu, který dnes zveřejnila agentura Reuters.

Podle dřívější zprávy amerického deníku The Wall Street Journal hodlá Zelenskyj plán podrobně představit v únoru, rok od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Kyjev bude při případných hovorech s Moskvou nejspíše požadovat zásadní ústupky, jejichž prosazení bude mít o to větší šanci, čím lepší bude ukrajinská pozice na bojišti, podotkl list.

Podle agentury Reuters Zelenskyj svůj plán poprvé ohlásil v listopadu na summitu velkých ekonomik G20. V prosinci pak vyzval lídry zemí G7, aby podpořili jeho návrh na uspořádání globálního mírového summitu během zimy, na němž by se probral celý jeho mírový plán nebo i jen jeho některé konkrétní body. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v rozhovoru zveřejněném v pondělí agenturou AP uvedl, že mírový summit by Ukrajina chtěla uspořádat do konce února, nejraději na půdě OSN.

O mírovém plánu podle Reuters Zelenskyj hovořil také při své prosincové návštěvě ve Washingtonu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Americký lídr poté novinářům řekl, že má "přesně tu samou vizi" pro mír jako Zelenskyj. Ukrajinský prezident mluvil o plánu tento týden také po telefonu s indickým premiérem Naréndrou Módím a vyzval ho, aby se Indie zapojila do jeho uskutečnění.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov minulý týden po dotazech novinářů řekl, že Moskva o údajném desetibodovém plánu nic neví.

Zelenského plán podle agentury Reuters konkrétně obsahuje tyto body:

- radiační a jaderná bezpečnost s důrazem na obnovení bezpečnosti v okolí Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska;

- potravinová bezpečnost včetně zajištění vývozu ukrajinského obilí do nejchudších států světa;

- energetická bezpečnost s důrazem na omezení cen ruských energetických zdrojů a na pomoc s obnovou zničené ukrajinské energetické infrastruktury;

- propuštění všech vězňů a lidí deportovaných do Ruska včetně válečných zajatců a dětí;

- obnova ukrajinské územní celistvosti s tím, že Rusko ji uzná na základě Charty OSN;

- stažení ruských vojsk z Ukrajiny, ukončení násilností a obnova ukrajinských státních hranic s Ruskem;

- spravedlnost včetně ustavení speciálního tribunálu pro potrestání ruských válečných zločinů;

- zabránění rozsáhlému ničení ekosystémů a ochrana životního prostředí s důrazem na obnovu zařízení určených k úpravě vody a jejich odminování;

- prevence vyostření konfliktu a vytvoření bezpečnostních struktur v euroatlantickém prostranství včetně záruk pro Ukrajinu;

- stvrzení ukončení války včetně toho, že zapojené strany podepíší příslušný dokument.