Zelenského kancelář potvrdila jeho účast na summitu G7

Hirošima/Kyjev - Kancelář ukrajinského prezidenta dnes potvrdila, že se Volodymyr Zelenskyj zúčastní summitu skupiny vyspělých zemí G7 v Hirošimě. "V nadcházejících dnech" se setká i se svým americkým protějškem Joem Bidenem, napsala agentura Unian s odkazem na šéfa Zelenského kanceláře Andrije Jermaka.

O Zelenského první cestě do Asie od loňského vpádu ruských vojsk na Ukrajině už v noci na dnešek psaly některé zahraniční tiskové agentury. Ukrajinský prezident se původně měl připojit k debatě představitelů G7 skrze video.

S Bidenem se bude Zelenskyj diskutovat nejen o vzniku mezinárodní koalice pro dodávky stíhaček F-16, ale i o "mnoha dalších tématech", řekl bez dalších detailů Jermak.

Zelenskyj, který v uplynulých dnech navštívil spojence v evropských zemích, dnes přicestoval do saúdskoarabského města Džidda, kde se zúčastnil zasedání Ligy arabských států (LAS). Očekává se, že z blízkovýchodní země odcestuje přímo do Hirošimy. Zatímco podle agentury Reuters Zelenského do Japonska dopraví francouzský vládní speciál, agentura Bloomberg napsala, že ukrajinského prezidenta přepraví americký vojenský letoun.