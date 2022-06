Zelenská poděkovala ČR za přijetí běženců a požádala o podporu členství v EU

Praha - První dáma Ukrajiny Olena Zelenská poděkovala Česku za přijetí téměř 400.000 uprchlíků. Požádala, aby ČR přispěla v době svého evropského předsednictví k přijetí Ukrajiny do EU. Manželka ukrajinského prezidenta to řekla ve svém dnešním videopozdravu, který zaslala na pražské setkání k desátému výročí založení Aspen Institut Central Europe (AICE). Slavnostní akce se uskutečnila v Pražské křižovatce, kde zdravice zazněla.

Zelenská svým čtyřminutovým vystoupením navázala na dnešní projev svého manžela, který pronesl v českém Parlamentu. Zmínila hrůzy války, oběti i únavu z téměř čtyřměsíčního konfliktu. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.

"Překrásné Česko přijalo 400.000 našich občanů, za což jsme bezmezně vděční. Ale velmi brzy bude mít i další důležitou roli. Bude předsedat Evropské unii v době, kdy se bude rozhodovat o členství Ukrajiny. Vím, že se vede debata o tom, zda přijmout válčící zemi. Má osobní odpověď zní ano, protože toto je také válka na obranu EU. Za záchranu evropských hodnot. Za právo lidí žít svobodně ve svých zemích," uvedla ukrajinská první dáma. Jestli podle ní Evropská unie teď Ukrajinu opustí, bude to Rusko vnímat jako své velké vítězství a jako nejednotu Evropy. "Svět nemůže dát agresorovi takový dar. Přinejmenším pro své vlastní bezpečí," řekla Zelenská.

Manželka ukrajinského prezidenta zmínila, jak jí mnozí říkají, že je pro ně těžké o událostech v její zemi jen číst. Do Prahy vzkázala, že chápe, že jsou lidé z války a zpráv o ní už unaveni. "Ale představte si, jak jsou unaveni Ukrajinci," poznamenala. Uvedla, že je těžké vidět vybombardované domy, zabité děti či příbuzné, kteří musí identifikovat své zastřelené či umučené blízké. Vydržet se to dá jen díky pomoci lidí z jiných zemí a spojenců, dodala Olena Zelenská. Za podporu poděkovala. Požádala, aby lidé válku "nepustili do svého života", nezačali ji brát jako jeho běžnou součást a zapojili lídry ve svém okolí do snah o její ukončení.

Aspen Institute Central Europe je platforma pro setkání zástupců politiky, byznysu a institucí i osobností z oblasti umění, vědy či sportu. Cílem institutu je podporovat mladé středoevropské lídry z různých oborů a rozvíjet mezinárodní spolupráci.