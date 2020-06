Zelenková oslaví jubileum kompilací hitů a koncertem v Lucerně

Praha - Zpěvačka Jitka Zelenková, která 5. června oslaví 70. narozeniny, zažila v době koronavirových omezení nejdelší pauzu ve své víc než padesátileté kariéře. Díky práci se stále cítí dobře. V současné době vydává album svých největších hitů a chystá 30. listopadu koncert v pražské Lucerně. Důležité je podle ní mít stále co nabídnout. Jakmile člověk přestane plánovat, tak odchází, řekla dnes zpěvačka v rozhovoru pro ČTK.

"Mně to vůbec nevadí, ale nesmím to číslo vidět napsané. Pak se vyděsím a řeknu si, že je vlastně vysoké. Ale kdyby mi pořád věk někdo nepřipomínal otázkami, jak to budu slavit a tak dále, tak by mě to nenapadlo. Najednou to nějak všechno uteklo a je to tady," podotkla Zelenková.

Tříměsíční pauzu způsobenou pandemií koronaviru téměř celou strávila u známých v Jizerských horách. "Bylo to první mé takhle dlouhé volno po dvaapadesáti letech pěvecké kariéry. Zpočátku to byl trochu stres, ale pak se to zklidnilo a já začala vnímat zpěv ptáků a klid. Nakonec jsem si musela říct, že je potřeba začít něco dělat, nebo se mi to zalíbí," uvedla zpěvačka.

V době volna vybrala jedenadvacet písní na album Best Of ze všech svých sólových desek. "Vycházela jsem z toho, jaké písničky si za ta léta nejvíc oblíbili posluchači. Dalším kritériem bylo, které skladby nejvíc fungují na koncertech," sdělila Zelenková k nahrávkám vzniklým z dlouholeté spolupráce s Orchestrem Ladislava Štaidla, Big Bandem Felixe Slováčka a s dalšími předními orchestry a muzikanty.

Kompilační nahrávka představuje žánrově pestrý repertoár Zelenkové, zahrnuje pop, swing i šanson. Na album jako zajímavost zařadila i singl z roku 1984 Někdo nám do toho vlez. "Jedná se o rap, který vznikl ve spolupráci s diskžokeji Milošem Skalkou a Jakubem Jakoubkem, a já se s touhle písničkou ocitla na prvním místě diskotékové hitparády," vzpomínala Zelenková.

Podobné vybočení z jejího obrazu sboristky Karla Gotta a sólové zpěvačky popově a šansonově laděné hudby udělala Zelenková před třemi lety, kdy ji oslovil alternativní muzikant Samir Hauser známý ze skupiny Vanessa, který také vystupuje pod uměleckým jménem Bruno Ferrari. Spolu natočili videoklip a temně elektronickou píseň Věci, o kterých se nemluví a vystoupili v několika rockových klubech. "Trochu jsem se toho bála, ale publikum mě přijalo velmi dobře. Takže jsem zjistila, že by se člověk neměl bát žádných experimentů," konstatovala.

Zelenková v současné době vystupuje se sólovým recitálem, kde ji doprovází František Raba na kontrabas a Lev Rybalkin na klavír, dále vystupuje jako host Big Bandu Felixe Slováčka, Orchestru Gustava Broma, Golden Big Band Prague Petra Soviče, Boom-bandu! a dalších. Na chystaném narozeninovém koncertu 30. listopadu v Lucerně chce Zelenková s kapelou posílenou o další muzikanty a sbory zazpívat většinu písní z alba Best Of. "O dramaturgii a hostech budu ještě přemýšlet," dodala.

Zelenková se narodila v Brně v hudební rodině, otec byl dirigentem, matka zpěvačka. Vyhrála celostátní soutěž Talent 67 a v témže roce získala druhé místo v prvním ročníku festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě. Po tomto úspěchu získala angažmá v pražském Divadle Rokoko, hostovala i v Apollu. V roce 1972 z divadla odešla a pokoušela se o sólovou pěveckou dráhu. Od roku 1973 pak na mnoho let zakotvila v dívčí skupině, která doprovázela Karla Gotta. V roce 1979 nahrála první sólové album Zázemí. Komorní recitál pro pražskou Redutu, který zpěvačka připravila s klavíristou Rudolfem Roklem, uváděli patnáct let a získali ocenění kritiků Bílá vrána. V posledních letech si do svého repertoáru vybírá hlavně klasické americké standardy, které zpívá s českými texty. Ve velké míře se objevují i na její nejnovějším albu Intimity z roku 2018.