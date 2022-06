Zelenka-Hajský, jenž pomáhal s likvidací Heydricha, má novou pamětní desku

Zborov (Českobudějovicko ) - Pamětní desku má ode dneška ve Zborově na Českobudějovicku Jan Zelenka-Hajský, jenž se významně podílel na přípravě operace Anthropoid, která vedla za druhé světové války k likvidaci Reinharda Heydricha. Od úmrtí Zelenky-Hajského uplynulo 80 let. Ve Zborově strávil mládí a navštěvoval místní základní školu.

"Troufnu si tvrdit, že Jan Zelenka-Hajský byl po těch, kteří atentát na Heydricha spáchali, nejdůležitější osobou celé akce. Veřejnost zná parašutisty Kubiše, Gabčíka a další. Ale Zelenka-Hajský byl velmi důležitý muž v pozadí, který pro ně zajišťoval zázemí a byl hlavní spojkou mezi nimi a českým odbojem," řekl ČTK pracovník státního oblastního archivu Jiří Cukr. Je také radním Ledenic, pod které Zborov spadá.

Zelenka-Hajský skončil svůj život podobně jako další aktéři atentátu. Před dopadením gestapa spáchal sebevraždu. Nezastřelil se, ale spolkl ampulku s jedem. "Stejně jako ti parašutisté i on musel dopředu vědět, že zřejmě nepřežije. Přesto se akce zúčastnil a aktivně se na přípravě atentátu podílel," řekl Cukr.

Zelenka-Hajský se narodil v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku. V sedmi letech se s rodiči přestěhoval do Zborova, kde se jeho otec stal řídícím učitelem. Zelenka-Hajský tam navštěvoval školu a následně studoval v Českých Budějovicích na učitelském ústavu. "Moc zpráv z tohoto období o něm dochováno není. Ale ze škol a vysvědčení se dá zjistit, že zrovna vynikající student nebyl. Ovšem to nic neznamenalo, protože z jeho dalšího osudu víme, jak statečný a morální člověk se z něj stal, " řekl Cukr.

Dodal, že stopa Zelenky-Hajského mizí v roce 1914. Později se už jako učitel objevuje na jiných místech republiky. Známá je hlavně jeho životní etapa v Praze, kde se v době války zapojil do odboje. Cukr uvedl, že nenašel ani příliš mnoho informací o sportovní aktivitě Zelenky-Hajského v organizaci Sokol. "Ale v tu dobu to byla spíš ideologická platforma postavená na vlastenectví. My si to dnes už spojujeme s tělovýchovou, ale v minulosti mělo členství v Sokolu mnohem významnější společenský rozměr," řekl Cukr.

Podle něj by měla současná generace klást důraz na to, aby se podobné příběhy více dostaly do obecného podvědomí. "Na lidi, jako je Jan Zelenka-Hajský, by se nemělo zapomenout. A podobných osobností, o nichž dnes téměř nikdo neví, byla v odboji spousta," uvedl Cukr.