Zelení jsou v průzkumu Trendbarometer nejsilnější německou stranou

Berlín - Zelení se po nominaci spolupředsedkyně Annaleny Baerbockové kandidátkou na kancléřku stali jasně nejsilnější politickou stranou v Německu. Hlas by jim podle aktuálního průzkumu Trendbarometer televize RTL dalo 28 procent voličů. Vládní konzervativní unie CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové, která byla dosud vůdčí parlamentní silou, se propadla na druhé místo s 21 procenty hlasů.

Ještě před týdnem unie v tomto průzkumu vedla, nyní si ale pohoršila o sedm procentních bodů. Koalici CDU/CSU tak po rozhodnutí, že kancléřským kandidátem bude předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Armin Laschet, čeká úkol získat zpět důvěru voličů. Čas mají do 26. září, kdy Němci vyberou nové složení Spolkového sněmu.

Zelení, kteří si vybrali Baerbockovou poklidným a ukázněným způsobem, jaký jim CDU/CSU může podle komentátorů závidět, během týdne posílili o pět procentních bodů. Pro srovnání, parlamentní volby v roce 2017 vyhrála CDU/CSU s 32,9 procenta hlasů a Zelení tehdy skončili na posledním šestém místě s 8,9 procenta voličské podpory.

Zelení nyní podle analytiků mohou reálně uvažovat o sestavení vlády. Pokud by si vybrali do koalice sociální demokraty (SPD) a liberály (FDP), znamenalo by to pro CDU/CSU odchod do opozice. Tato varianta je v Německu považována za pravděpodobnější než vládnutí unie společně se Zelenými.

Sociální demokraté v nynější anketě získali 13 procent hlasů, liberálové 12 procent, postkomunistická Levice sedm procent a 11 procent Alternativa pro Německo (AfD), která je označována jako populistická až krajně pravicová. Zbývajících osm procent respondentů se vyslovilo pro jiné politické strany.