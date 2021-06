Zelení jdou do voleb s programem reagujícím na změny klimatu a ženská témata

Praha - Zelení vsadili při skládání kandidátek i ve volebním programu pro říjnové sněmovní volby na ženy. Vedle volební lídryně - spolupředsedkyně strany Magdaleny Davis, která kandiduje ve Středočeském kraji, nasadili ženy do čela kandidátek v osmi krajích. Do voleb jdou Zelení s programem nazvaným Česko - zelené srdce Evropy a s grafikou, ve které zelenou doplňuje růžová. Kampaň dnes zahájili na pražské Kampě v růžových tričkách se zeleným srdcem. Voličům nabízejí program reagující na změny klimatu, ekologická témata doplnili o řešení podpory rodin nebo dostupnosti bydlení. Řešit chtějí i problém sexuálního násilí.

"Tyto problémy půjde řešit lépe, pokud politika přestane připomínat pánský klub," uvedla Davis při zahájení kampaně. Převahu mužů v politice označila za středověký přežitek.

Zelení mají ve volebních modelech podporu zhruba mezi jedním a dvěma procenty. Ve sněmovních volbách v říjnu 2017 získali 1,46 procenta hlasů, nedosáhli tak ani na státní příspěvek. Ve sněmovních volbách hodlají podle Davis získat minimálně pět procent potřebných pro vstup do dolní parlamentní komory.

Spolupředseda Zelených Michal Berg v úvodu prezentace zmínil dopady klimatické krize, a to i v souvislosti s tornádem, které postihlo jih Moravy minulý čtvrtek. Toto téma je podle něj nepřehlédnutelné a je třeba ho řešit. Na oficiální zahájení kampaně si vzal tričko s nápisem Méně mužů v politice, čímž přiblížil druhé stěžejní téma Zelených pro letošní volby.

Nerovné zastoupení žen v politice je podle Davis nejen nedostatkem demokracie v Česku, ale vede také k přehlížení mnoha problémů v politice.

Starostka Mníšku pod Brdy a matka tří dětí povede středočeskou kandidátku Zelených. Celkem mají Zelení v krajích devět lídryň, které chtějí ve Sněmovně podle Davis zvedat ženská témata, a pět lídrů. Bez odpovídajícího zastoupení žen v politice se podle Davis mnohé problémy, které se týkají zejména žen, nevyřeší. Zelení chtějí například státní garanci míst ve školkách pro děti od dvou let, vyšší a flexibilnější rodičovskou, aby se na ní mohli střídat otec a matka třeba po půldnech, jako například ve Švédsku. Pro podporu rodinného života zároveň chtějí prosadit dostupnější částečné úvazky, které by měly být pro zaměstnavatele daňově zvýhodněné.

V programu Zelení zdůrazňují také nutnost řešit stále dražší bydlení, připravovat Česko na stárnutí obyvatelstva nebo zlepšovat kvalitu škol, aby dokázaly dobře pracovat s talenty i odstraňovat nerovnosti. V ekologickém programu jsou zastoupena opatření reagující na změny klimatu, ochrana krajiny či vodních zdrojů či dlouhodobě udržitelné hospodářství neničící přírodní zdroje, klima, přírodu, krajinu a zdraví.

Na jaře po odstoupení od plánu vytvořit se sociálními demokraty předvolební blok nalevo od politického spektra Zelení vyzvali ke spolupráci ve volbách menší iniciativy a osobnosti veřejného života. Do voleb jdou nicméně sami. "Jdeme jako Zelení, letošní volby ukázaly, že je to na to příliš brzo," uvedla Davis k pokusu o rozšíření kandidátek s tím, že další vývoj ukáže, že ke spojování menších subjektů dojde. Do kampaně, kterou plánují na konec prázdnin a na září, hodlají Zelení vložit 1,5 milionu korun.

Seznam lídrů a lídryň kandidátek:

Magdalena Davis - Středočeský kraj - spolupředsedkyně Zelených

Michal Berg - Zlínský kraj - spolupředseda Zelených

Eva Kavková - Praha - ředitelka neziskové organizace podporující znevýhodněné ženy

Martin Hanousek - Královéhradecký kraj - krajinný ekolog, zastupitel Hradce Králové

Martina Dušková - Moravskoslezský kraj - překladatelka a koordinátorka projektů Institutu aktivního občanství

Hana Vacková - Olomoucký kraj - učitelka společenských věd na gymnáziu a zastupitelka Olomouckého kraje

Lenka Simerská - Ústecký kraj - socioložka, lektorka a zastupitelka Litoměřic

Jitka Nesrstová - Karlovarský kraj - ekonomka působící v nevládních organizacích

Jaromír Baxa - Liberecký kraj - učitel ekonomie a zastupitel Liberce

Svatava Štěrbová - Plzeňský kraj - právnička, zastupitelka Kladrub a členka finančního výboru Plzeňského kraje

Dana Kuchtová - Jihočeský kraj - ředitelka dětského domova Klánovice, exministryně školství

Tereza Hýblová - Pardubický kraj - studentka práv a obchodní referentka, zastupitelka České Třebové

Jaku Vaníček - Vysočina - redaktor a knihkupec

Matouš Vencálek - Jihomoravský kraj - religionista, člen komise Rady města Brna a výboru zastupitelstva Jihomoravského kraje pro vzdělávání

Zdroj: www.zeleni2021.cz