Zelené zdroje dostanou podporu i příští rok

Praha - Takzvané zelené zdroje energie dostanou i příští rok finanční podporu v řádech desítek miliard korun. Mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort dnes oznámil ČTK, že úřad vydal příslušné cenové rozhodnutí. Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, loni jim bylo vyplaceno 46,1 miliardy korun.

Na kolik peněz přesně budou mít tyto zdroje nárok v roce 2020, není v nařízení stanoveno, záleží na objemu výroby. Vláda nedávno rozhodla, že stát by měl pro příští rok přispět dotací 27 miliard korun, což je o 815 milionů korun více než letos a předešlých dvou letech. Návrh státního rozpočtu pro příští rok s plánovaným navýšením výdajů počítá, stejná dotace je plánována také pro roky 2021 a 2022. Zbytek zaplatí převážně spotřebitelé.

Úřad podotkl, že důležitou kapitolu cenového rozhodnutí tvoří podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) s výkonem nad pět megawattů (MW), kam patří teplárny. Uvedl, že výše podpory těchto zdrojů se pro rok 2020 vrací na úroveň před vydáním mimořádného cenového rozhodnutí ERÚ z prosince minulého roku, které schválila předchozí rada úřadu.

ERÚ tehdy oznámil, že zdroje KVET v roce 2019 dostanou asi o 900 milionů korun vyšší podporu, než původně plánoval. Odůvodnil to mimo jiné růstem cen primárních paliv. Plánovaná podpora těchto zdrojů by tak letos měla činit zhruba 2,1 miliardy korun. Rada úřadu nyní rozhodla, že příští rok se její výše zase vrátí do dřívějších relací.

"Ačkoliv rada ERÚ vnímá složitou situaci, které čelí soustavy zásobování teplem, nemůže přijmout často používaný argument, že jediným řešením je kompenzovat růst ceny emisních povolenek dodatečnou podporou. V konečném důsledku by za realizaci ekologických opatření v teplárenství zaplatili koneční zákazníci v ceně elektřiny, i když regulované subjekty měly dostatek času na uskutečnění těchto opatření z vlastních zdrojů," uvedl dnes Kebort.

Předseda rady Stanislav Trávníček doplnil, že zástupci úřadu jsou připraveni se se zástupci tepláren setkat a hledat se státní zprávou systémové řešení. "Skokové navýšení podpory, ke kterému došlo loni v prosinci, ale podle rady v jejím současném složení ani podle příslušného odborného útvaru ERÚ takovým řešením není," dodal.

Teplárenské sdružení ČR rozhodnutí ERÚ ostře kritizuje. "Rozhodnutí rady ERÚ považuji za nekompetentní. Rada zřejmě nezná své zákonné povinnosti, neví jaká jsou pravidla veřejné podpory ani jak funguje systém emisního obchodování. To vše se mohli dozvědět, kdyby si na setkání s vedením našeho sdružení našli čas dříve než 4. října," řekl ČTK předseda výkonné rady sdružení Tomáš Drápela.

Rada ERÚ podle něj tímto postupem prohloubila diskriminaci na trhu v neprospěch soustav zásobování teplem a převzala odpovědnost za růst cen tepla pro domácnosti v příštím roce. "Lidé pocítí rozhodování rady nejen na svých peněženkách, ale časem také na průduškách, pokud se soustavy zásobování teplem, do jejichž ekologizace bylo v posledních letech investováno přes 21 miliard korun, začnou rozpadat," dodal.

Podle Keborta však rada ERÚ v současném složení pouze nepodlehla argumentaci, se kterou uspělo Teplárenské sdružení u předchozí rady ERÚ loni v prosinci. "Reakci Teplárenského sdružení ČR považujeme za velmi přehnanou. Její forma sama o sobě ilustruje, jaký přístup si sdružení vybudovalo k regulátorovi za doby působení odvolaných radních," uvedl mluvčí.

Radní ERÚ Vladimíra Vlka a Vladimíra Outratu odvolala na konci července vláda. Skončil i tehdejší předseda rady Jan Pokorný, kterému nebyl prodloužen mandát. Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) to odůvodnil tím, že všichni tři jednali v souladu se zájmy regulovaných subjektů, tj. nejednali v souladu se zájmy spotřebitelů. Odvolaní s tímto tvrzením nesouhlasí.

Dotaci podporovaným zdrojům energie (POZE) od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli distributoři elektřiny. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun.