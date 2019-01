Ilustrační foto - Sjezd Strany zelených volí 20. ledna 2018 na svém sjezdu v České Třebové nové vedení potom, co se funkce vzdal po volebním neúspěchu předseda SZ Matěj Stropnický. Předsedou Zelených se dnes stal Petr Štěpánek, starosta Prahy 4. Většinu získal v prvním kole volby. Měl dva protikandidáty. Ve straně je od r. 2003.

Ilustrační foto - Sjezd Strany zelených volí 20. ledna 2018 na svém sjezdu v České Třebové nové vedení potom, co se funkce vzdal po volebním neúspěchu předseda SZ Matěj Stropnický. Předsedou Zelených se dnes stal Petr Štěpánek, starosta Prahy 4. Většinu získal v prvním kole volby. Měl dva protikandidáty. Ve straně je od r. 2003. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Lídři Strany zelených do květnových evropských voleb v sobotu představí priority Zelených na stranickém sjezdu v Ústí nad Labem. Do eurovoleb povede Zelené jejich předseda a starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Na další místa kandidátky schválila republiková rada Zelených místopředsedkyni Karolínu Žákovskou z Ústí nad Labem, Matouše Vencálka z Brna, Hanu Vackovou z Olomouce, Petra Kutílka z Prahy a místopředsedkyni Petru Jelínkovou z Prahy. ČTK to sdělil mluvčí strany Jan Perla.

S čím chtějí zelení do voleb jít, představí v Ústí během debaty o Zeleném manifestu, kterým se budou řídit evropští Zelení. Diskuse se zúčastní také místopředsedkyně německých Zelených Jarmila Schäferová.

Volby do EP se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Výsledky budou známy 26. května pozdě večer, protože je nutné počkat se sčítáním na zavření volebních místností v celé EU. České strany si rozdělí 21 křesel. Teď mají po čtyřech europoslancích ANO a ČSSD, tři zástupce mají TOP 09, KDU-ČSL a KSČM, dva ODS a po jednom STAN a Svobodní.

Své lídry pro eurovolby zatím představilo pět stran. Všichni tito lídři už europoslanci jsou. ODS povede Jan Zahradil, ČSSD Pavel Poc, KSČM Kateřina Konečná, lidovce Pavel Svoboda a STAN Stanislav Polčák. ANO zatím o lídrovi nerozhodlo, jeho předseda Andrej Babiš preferuje europoslankyni Ditu Charanzovou.

Evropská strana zelených je celoevropská politická strana, která vznikla v roce 2004. Mezi hlavní priority patří environmentalismus, boj proti rasismu, rovné postavení žen, legalizace lehkých drog a prvky přímé demokracie. Evropská strana zelených je považována za levicovou stranu. Její součástí je i česká Strana zelených, ta se však doposud do Evropského parlamentu neprobojovala. Propadla i v předloňských sněmovních volbách.