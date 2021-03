Zelené pivo nebude čekat na otevření hospod, Starobrno k němu dá etikety

Brno - Na Zelený čtvrtek, tedy v den, kvůli kterému původně vzniklo, se bude letos znovu prodávat zelené pivo z pivovaru Starobrno. Loni pivovar jeho prodej odložil až po otevření hospod a restaurací a prodávalo se tak až v květnu. O zahájení prodeje informoval pivovar v tiskové zprávě.

"I v této nelehké době se chceme dívat vpřed a nabídnout našim hospodám příležitost, jak přivést konzumenty zpět a umožnit jim oslavit příchod jara originálním Zeleným pivem z pivovaru Starobrno. Ctíme, že Zelené pivo má od počátku své existence výsadní postavení a je určeno výhradně pro gastronomii. Čepuje se pouze ze sudů – a tím se budeme řídit i letos," uvedl obchodní ředitel pro sudové pivo Pavel Slavík.

Protože je ale výdej piva omezen pouze výdejními okénky hospod a restaurací, podpoří Starobrno jeho prodej do pet lahví a dodá hospodám etikety na lahve a také speciální držáky na odnos kelímků.

Starobrno letos vaří zelené pivo pošestnácté, množství z uplynulých let ale snížilo. Zatímco ještě loni vařil pivovar 5000 hektolitrů třináctistupňového speciálu, letos ho bude jen 3100 hektolitrů, právě kvůli nejistotě spojené s pandemií koronaviru.

Recept na třináctistupňový speciál znají jen čtyři lidé. Vaří se ze speciálního světlého ječného sladu, žateckého chmele poloraný červeňák a v přesně daný okamžik se do mladinové pánve přidává speciální bylinný výluh. Pivovar prozrazuje pouze to, že jeho součástí je kopřiva a na jednu 500litrovou várku je zapotřebí asi pět litrů. Autorem receptury, kterou Starobrno už patnáct let používá, je bývalý sládek Petr Hauskrecht.

Pivovar Starobrno je součástí skupiny Heineken. Jde o třetí největší českou pivovarnickou skupinu, její zisk stoupl v roce 2019 zhruba o tři procenta na 336 milionu korun. Tržby Heinekenu vzrostly podle výroční zprávy o 6,8 procenta na 3,59 miliardy korun. Do skupiny patří kromě Starobrna i značky Krušovice, Zlatopramen, Březňák a Hostan. Jednotlivé pivovary samostatné výsledky neuvádějí.