Žejdl vystřelil Mladé Boleslavi výhru v prodloužení v Olomouci

Olomouc - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 2. kole extraligy na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení. Středočeši od první třetiny vedli díky gólu Pavla Kousala, před polovinou třetího dějství vyrovnal Zbyněk Irgl. V čase 62:49 pak rozhodl o druhé výhře Středočechů v nové sezoně v oslabení útočník Lukáš Žejdl.

Úvod souboje dvou týmů, které měly za sebou vítězný vstup do sezony, vyšel lépe Mladé Boleslavi. Středočeši přestáli krátký počáteční nápor domácích, pak je sami zatlačili před gólmana Konráda a v sedmé minutě šli také do vedení, když se prosadil střelou zpoza kruhů Kousal.

Olomoučtí pak nevyužili první přesilovku zápasu, ve 14. minutě je při akci Zohorny s Musilem podržel Konrád. V polovině 17. minuty se provinili proti pravidlům v rozmezí pouhých pěti sekund Ševc a po něm Dlapa, jenže pokusy Škůrka a Vyrůbalíka pokryl strážce hostující branky Krošelj. Hosté se i díky tomu téměř dvě minuty ve třech proti pěti ubránili.

Ve druhé třetině měli Středočeši jedinečnou možnost k navýšení náskoku, když před polovinou utkání hráli sami dvojnásobnou početní výhodu, za půl minuty toho ale příliš nevymysleli. V největší příležitosti selhal Žejdl. Jenže bezzubí byli také domácí, i proto se stav do druhé přestávky nezměnil.

Třetí třetina patřila Hanákům, kteří stupňovali svůj tlak ve snaze o vyrovnání jednobrankového manka. Zkraje neuspěl Kolouch, na druhé straně nevyužil dobré pozice Flynn. V končící 49. minutě už ale Olomoučtí jásali, když do odkryté branky zakončil zkušeně Irgl, jehož skvěle našel Ostřížek. Když pak dorážející Vondrka napálil jen levou tyčku, měly oba celky jistotu bodového zisku.

V prodloužení byl ve velké šanci Strapáč, jemuž ale znepříjemnilo zakončení Stránského sekání. Olomoučtí hokejisté tak hráli výhodnou přesilovku čtyři na tři, jenže Ostřížek svou šanci neproměnil a hned poté se prosadil sám proti Konrádovi Žejdl.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): Na začátek sezony to byl dobrý zápas, kvalitní a vyrovnaný. Jsme bohužel hrubě neproduktivní. Hrajeme dva zápasy a v obou jsme v šedesáti minutách vstřelili jen jedinou branku. V tomto utkání jsme hráli dokonce dlouhou přesilovku pět na tři, ale bohužel jsme nevstřelili branku a celý zápas jsme byli pod tlakem toho jednoho vstřeleného gólu Mladé Boleslavi. Třetí třetina byla z naší strany nejlepší. S vypětím všech sil jsme vstřelili vyrovnávací gól a měli i nějaké další šance. Bohužel se nám nepovedlo zvrátit to na naši stranu. V prodloužení zase přesilová hra čtyři na tři, obrovská šance, kterou jsme neproměnili, a pak jsme byli bohužel potrestáni."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Olomouc nás přitlačila. Bylo tam plno šancí kolem našeho brankoviště, ale brankář nás jako vždy podržel. Po pěti sedmi minutách jsme se z toho trošku vymotali a podařilo se nám vstřelit gól. Pak byla hra vyrovnanější. Ve druhé třetině jsme měli nějaké momenty, kdy jsme mohli dát gól, ale bohužel se nám to nepovedlo. Olomouc si za tím šla a zaslouženě vyrovnala. V závěru byla lepší a my jsme horko těžko ubránili ten bod. Kluci byli ale obětaví a zasloužili si ho. V prodloužení je to loterie a štěstí se přiklonilo na naši stranu."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 1:2 P (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Irgl (Ostřížek, Škůrek) - 7. P. Kousal (Flynn), 63. Žejdl (Pláněk). Rozhodčí: Šír, Micka - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:8. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4123.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Irgl, J. Knotek, Ostřížek - Klimek, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hecl, Handl, V. Tomeček. Trenéři: Tomajko a Moták.

Mladá Boleslav: Krošelj - Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Kurka - Vondrka, Žejdl, Pabiška - Klepiš, Zbořil, Skalický - J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.