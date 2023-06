Ze zoo v Děčíně uteklo sedm opic, dvě odchytili a asi tři jsou mimo areál

Děčín - Ze zoologické zahrady v Děčíně uteklo sedm opic, makaků chocholatých. Dvě ze sedmi zvířat zaměstnanci zoo již odchytli, asi tři opice unikly mimo areál. Zoo je dočasně uzavřená. ČTK to řekla mluvčí instituce Alena Houšková. V případě, že by někdo z lidí zvířata zahlédl, nemá se pokoušet o jejich odchyt. "Je to nebezpečné zvíře, obzvlášť když je ve stresu," podotkla Houšková.

Lidé se mají s informacemi obracet na odborníky, kteří jsou k dostižení na telefonních číslech 603 249 680 nebo 605 866 686.

Zvířata, která se dostala z areálu zoologické zahrady, se pohybují v blízkosti areálu, který je na Pastýřské stěně. Podle mluvčí je možné, že se uniklé opice do areálu vrátí samy, proto je zoo uzavřená, aby je návštěvníci při případném návratu nerušili.

"Vinou nezvaného návštěvníka, který včera (v pondělí) ve večerních hodinách poničil elektrický ohradník u jednoho z výběhů, došlo k úniku celé tlupy makaků chocholatých," informovala zoo na sociálních sítích. Městští policisté na facebooku uvedli, že se jim podařilo nezvaného návštěvníka zadržet. "Celá zoo je na nohou, protože některé opice jsou mimo areál," uvedla Hloušková.