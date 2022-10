Ze zchátralého areálu v Plesné na Chebsku vzniká česko-německé muzeum

Plesná (Chebsko) - V Plesné na Chebsku dokončují nové česko-německé muzeum. Vzniká přestavbou bývalé textilní továrny v centru města. Expozice ukážou proměny města, jeho českých a německých obyvatel a jejich vzájemných vztahů od počátku minulého století do pádu železné opony. Slavnostní představení veřejnosti připravuje radnice na závěr letošního roku, řekl ČTK starosta Plesné Petr Schaller (TOP 09).

"Vytvořili jsme zde expozice o historii města a na téma vysídlení, a to českého obyvatelstva v roce 1939 a německého obyvatelstva v 1945. V druhé půlce bude téma kultura, lidé si po odsunu vzali odsud svoji kulturu. Plesná tehdy měla 3000 obyvatel a z toho 98 procent bylo Němců," popsal připravované expozice starosta.

Na vytvoření česko-německého muzea spolupracovalo město s chebským i karlovarským muzeem i se Sudetoněmeckým muzeem v Mnichově. Podíleli se na něm i samotní rodáci, kteří byli po válce odsunuti. Většina německého obyvatelstva z Plesné byla po válce přesídlena do více než 300 kilometrů vzdáleného německého města Eichenzell u Fuldy.

"Výstava je postavená na vyprávění syna posledního německého starosty v Plesné, který zajišťoval ten odsun. Ten nám tady vypráví svůj příběh dětství, jak se tu žilo před válkou, v jejím průběhu a po válce v Německu, jaké tam měli začátky," uvedl starosta. Krátké ukázky filmu, na kterých pracovala i orhanizace Paměť národa, zde budou promítány.

Kromě historie nabídne muzeum také expozice věnované geologickým zajímavostem Plesné a okolí. Popsán zde bude i zdejší fenomén, zemětřesení. Expozice poukáže také na místní turistické cíle, jako je například hrad ve Skalné, františkolázeňský park či chebské náměstí, ale i v německém pohraničí, jako klášter ve Waldsassenu a další.

Nevyužívaný objekt v centru města určený k demolici pořídilo dvoutisícové město před lety za necelých pět milionů korun. Původní textilní továrna se před 30 lety v privatizaci rozprodala a od té doby zůstala prázdná a chátrala. Radnice byla s projektem na vznik česko-německého muzea úspěšná v žádosti o přeshraniční dotaci. Na celkové náklady 80 milionů korun dostala padesátimilionovou dotaci. Na zbytek si město vzalo úvěr.

Představit veřejnosti chce město nové muzeum letos v prosinci. Začít naplno fungovat by mohlo od začátku příští letní sezony. Záměrem je vytvořit z nového objektu i komunitní centrum. Konat se tu budou besedy pro veřejnost i místní školy, do budoucna by zde měla být i kavárna. Místo zde v příštím roce najde i knihovna. Zpřístupnit chce do budoucna město také původní komín v areálu, který se díky dobrému stavu zachoval.