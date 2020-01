Ze Zbirohu vyjel do Sarajeva konvoj humanitární pomoci s migrací

Zbiroh (Rokycansko) - Ze základny ve Zbirohu na Rokycansku vyjel humanitární konvoj s materiálem, který Česká republika vysílá do Bosny a Hercegoviny na pomoc při zvládání migrace. Čtyři nákladní automobily vezou do Sarajeva spacáky, deky, pláštěnky a jídelní sady v hodnotě 2,3 milionu korun, na 200.000 přijde logistika akce. Konvoj ze Zbiroha jede do Brna, odkud vyjede v pondělí časně ráno. Týž den v noci by měl být v Sarajevu ve skladech Červeného kříže, řekl dnes novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Distribuci do center s uprchlíky zajistí místní orgány.

Hamáček loni při cestě do Bosny a Hercegoviny hovořil se zástupci tamního ministerstva vnitra a podle jejich požadavků Česká republika sestavila náklad. "Čelí problémům spojeným s migrační krizí, dnes je na území Bosny a Hercegoviny asi 8000 uprchlíků," řekl ministr. Do Sarajeva ČR posílá 2000 spacích pytlů, 2000 dek, 2000 pláštěnek a 500 sad jídelních souprav. O pomoci Bosně a Hercegovině se zvládáním migrační krize hovořili na podzimním jednání v ČR i ministři vnitra Visegrádské čtyřky. "Očekávám, že podobná pomoc přijde i z ostatních zemí V4," dodal Hamáček.

Náklad na 80 paletách a jeho dopravu zajišťuje Hasičský záchranný sbor (HZS). Za posledních deset vyjelo z ČR 16 humanitárních konvojů, naposledy v loňském roce do Řecka a Íránu, řekl ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba. Ze Sarajeva se vozidla konvoje vrátí ve středu v noci.

Celá cesta začne v pondělí časně ráno na školní základně HZS v Brně, konvoj pojede přes Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a do Bosny Hercegoviny. Trasa měří asi 1150 kilometrů, řekl velitel konvoje Lukáš Kmec, který se například v roce 2015 účastnil humanitárního konvoje do Kyjeva. Čtyři nákladní auta doprovází velitelské vozidlo, celkem jede 11 příslušníků ze záchranných útvarů HZS ze Zbiroha, Hlučína a Jihlavy, 80 procent z nich má zkušenost se zahraniční misí, řekl Kmec.