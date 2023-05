Ze Súdánu kvůli bojům uteče do sousedních zemí přes 800.000 lidí, odhaduje OSN

Ženeva (Švýcarsko) - Ze Súdánu, kde v polovině dubna vypukly boje mezi armádou a polovojenskými jednotkami, může do sousedních zemí postupně uprchnout přes 800.000 lidí. Řekl to dnes zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Ženevě, podle něj na 73.000 lidí už ze Súdánu kvůli bojům do sousedních zemí uteklo. Informovala o tom agentura Reuters.

"Na základě konzultací se všemi vládami zemí, jež se možná migrace týká, jsme došli k odhadovanému počtu 815.000 lidí, kteří asi utečou do sedmi zemí sousedících se Súdánem," řekl zástupce UNHCR v Ženevě novinářům. Dodal, že z tohoto počtu bude asi 580.000 Súdánců a zbytek migranti, kteří v této zemi našli dočasné útočiště.

Ze Súdánů, který má asi 45 milionů obyvatel, tak mohou podle UNHCR lidé utíkat do sousedního Egypta, Eritreje, Etiopie, Jižního Súdánů, Středoafrické republiky, Čadu a Libye. Přitom například Libye je dlouhodobě rozvrácená občanskou válkou a v posledních letech se stala hlavním výchozím bodem migrantů z Afriky směřujících do Evropy, zejména přes Itálii.

Koordinátor OSN v Súdánu dnes do Ženevy novinářům prostřednictvím videolinku zaslal varování, že humanitární krize v této africké zemi se mění v "naprostou katastrofu". V úterý v Súdánu očekávají šéfa Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martina Griffithse, kterého tam vyslal generální tajemník OSN António Guterres.

V Súdánu je nyní podle údajů OSN na 3,7 milionu lidí vnitřně vysídlených a země už před konfliktem hostila více než milion uprchlíků, kteří utekli před konflikty v sousedních zemích, například Jižním Súdánu.