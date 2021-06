Ze skupiny F postoupily týmy Francie, Německa a Portugalska

Budapešť/Mnichov - Obhájci evropského titulu z Portugalska remizovali v repríze finále ME s Francií 2:2. Postoupily oba týmy, Ronaldo dorovnal 109 góly Aliho Daeího. Stejným výsledkem skončil i zápas v Mnichově. Domácí Němci tak prošli do osmifinále, Maďaři se s turnajem rozloučili.

Fotbaloví obhájci evropského titulu z Portugalska remizovali v repríze posledního finále s Francií 2:2 a zajistili si se čtyřmi body postup do osmifinále mistrovství Evropy z třetího místa. Naopak úřadující světoví šampioni z Francie získali pět bodů a základní skupinu F vyhráli. V osmifinále se Francie střetne se Švýcarskem, Portugalsko s Belgií.

Tři ze čtyř branek padly z penalty. Tu úvodní proměnil v první půli Cristiano Ronaldo, následně ještě do přestávky odpověděl po stejné možnosti Karim Benzema. Stejný hráč následně poslal Francii po přestávce do vedení, avšak v 60. minutě vyrovnal opět z penalty Ronaldo. Hvězdný útočník 109. brankou v reprezentaci vyrovnal absolutní mezinárodní rekord Aliho Daeího.

V utkání začali lépe svěřenci portugalského trenéra Santose, kteří se do první šance dostali po šesti minutách hry. Ronaldovu hlavičku v záklonu však lapil brankář Lloris. Francouzi pak kontrovali únikem Mbappého, ale toho pro změnu vychytal gólman Patricio.

Oba týmy následně pokračovaly v opatrné hře a čekání na chybu soupeře. Ta přišla ve 28. minutě, kdy Lloris při vyboxování centru do pokutového území zasáhl nešetrně pěstí do obličeje hlavičkujícího Danila a rozhodčí nařídil pokutový kop. Otřeseného Danila pak museli pár minut ošetřovat na hřišti lékaři. K penaltě se následně postavil Ronaldo a střelou do protipohybu poslal Portugalce do vedení. Čtvrtým gólem se dostal do vedení v tabulce střelců turnaje a zároveň šlo o jeho rekordní 20. trefu na vrcholné akci.

Když už se zdálo, že do kabin půjdou Portugalci s jednobrankovým vedením, upadl po souboji se Semedem v pokutovém území Mbappé a sudí Mateu Lahoz nařídil k nelibosti úřadujících evropských šampionů penaltu i pro Francii. Z ní srovnal pro změnu Benzema a vstřelil svůj první reprezentační gól od října 2015.

Pro Portugalce navíc bylo po přestávce ještě hůř. Nejen, že do druhé půle již nenastoupil otřesený Danilo, hned po dvou minutách hry jim navíc zaběhl za obranu Benzema a přesnou ranou dokonal obrat v zápase. Stal se tak třetím Francouzem po Thierrym Henrym a Zinedinem Zidanem, který dal na MS i ME dvě branky v jednom zápase.

Obhájce evropského titulu však táhl dál Ronaldo. Jeho hlavička o chvíli později sice ještě do sítě nezamířila, ale po hodině hry hvězda Juventusu Turín trefila v pokutovém území ruku Koundeho a sudí nařídil už třetí pokutový kop v zápase. Ronaldo z něj ani tentokrát nezaváhal a 109. trefou v reprezentaci vyrovnal absolutní mezinárodní rekord Aliho Daeího.

Francouzi se nechtěli s remízou spokojit a vrhli se znovu do útoku, ránu Pogby však výborně vytáhl mimo Patricio a zkušený brankář si pak následně poradil s dalším pokusem Griezmanna. Na konečné remíze, která je v historii střetnutí obou celků teprve třetí z 28 zápasů, nezměnil nic ani pád Comana v nastaveném čase po souboji s Fernandesem. Sudí Mateu Lahoz už čtvrtou penaltu neodpískal.

Německo remizovalo s Maďary a se štěstím postoupilo

Fotbalisté Německa na mistrovství Evropy v závěrečném zápase skupiny F jen remizovali v Mnichově s Maďarskem 2:2, i tak ale postoupili do vyřazovací fáze. V osmifinále se utkají s Anglií, hostující tým se s účinkováním na turnaji rozloučil.

Němci s outsiderem skupiny dvakrát prohráli a k postupu se protrápili. Hosty poslal v 11. minutě do vedení Ádám Szalai, v 66. minutě srovnal Kai Havertz. Hned za necelé dvě minuty vrátil Maďarům nečekaný náskok András Schäfer, ale v 84. minutě zachránil favorita střídající Leon Goretzka.

Němci, na jejichž lavičce po Euru skončí trenér Joachim Löw, uzavřeli skupinu se ziskem čtyř bodů a umístili se před Portugalci na druhé příčce díky lepší vzájemné bilanci. Maďaři po nečekané remíze v Budapešti s Francií obrali o body dalšího velkého favorita, k účasti ve vyřazovací fázi jim to ale nestačilo a na postup ze skupiny z minulého Eura nenavázali.

Němci sice celý první poločas více drželi balon a dominovali, ale do vedení překvapivě šli Maďaři. Na Sallaiův centr si v 11. minutě naběhl Ádám Szalai a hlavičkou v pádu překonal Neuera. Němci na Euru inkasovali nejrychlejší gól od roku 2000.

Svěřenci kouče Löwa poté měli několik šancí na vyrovnání. V 21. minutě si naskočil na centr Hummels a hlavou zamířil pouze do břevna. Následně Ginter trefil jen brankáře Gulácsiho.

Ani po přestávce se Němcům nedařilo překonat maďarskou obranu. V 63. minutě naopak mohl zvýšit Sallai, který z přímého kopu napálil z vnější strany tyč.

V 66. minutě už favorit srovnal. Brankář Gulásci po přímém kopu promáchl ve vzdušném souboji a Havertz zblízka doklepl hlavou míč do sítě. Hned za 91 sekund si ale Maďaři vzali senzační vedení zpět. Ádám Szalai přiťukl míč Schäferovi a ten hlavou sklepl míč do sítě před vybíhajícím brankářem Neuerem.

Němci byli kousek od toho, aby senzačně vypadli. V 80. minutě těsně minul vzdálenější tyč Kroos a blamáž odvrátil až o čtyři minuty později střídající Goretzka, který po několika odrazech poslal míč do sítě.

Skupina E:

Mnichov: Německo - Maďarsko 2:2 (0:1)

Branky: 66. Havertz, 84. Goretzka - 11. Ádám Szalai, 68. Schäfer. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Irrati (video, It.). ŽK: Gündogan, Sané - Botka, Ádám Szalai, Fiola. Diváci: 12.413 (omezený počet).

Německo: Neuer - Ginter (82. Volland), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan (58. Goretzka), Kroos, Gosens (82. Musiala) - Havertz (67. Werner), Sané - Gnabry (68. Müller). Trenér: Löw.

Maďarsko: Gulácsi - Négo, Botka, Orbán, Attila Szalai, Fiola (88. Nicolics) - Kleinheisler (88. Lovrencsics), Nagy, Schäfer - Ádám Szalai (82. Varga), Sallai (75. Schön). Trenér: Rossi.

Budapešť: Portugalsko - Francie 2:2 (1:1)

Branky: 31., 60. obě z pen. Ronaldo - 45.+2 z pen., 47. Benzema. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Lloris, Hernández, Griezmann, Kimpembe (všichni Fr.) Diváci: 54.886.

Portugalsko: Patrício - Semedo (79. Dalot), Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho (73. Neves), Danilo (46. Palhinha), Sanches (88. Oliveira) - B. Silva (72. Fernandes), Ronaldo, Jota. Trenér: Santos.

Francie: Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández (46. Digne, 52. Rabiot) - Pogba, Kanté - Tolisso (66. Coman), Griezmann (87. Sissoko), Mbappé - Benzema. Trenér: Deschamps.

Konečná tabulka:

1. Francie 3 1 2 0 4:3 5 2. Německo 3 1 1 1 6:5 4 3. Portugalsko 3 1 1 1 7:6 4 4. Maďarsko 3 0 2 1 3:6 2