Ze skupiny C postupují do osmifinále MS fotbalisté Argentiny a Polska

Utkání skupiny C Polsko - Argentina na fotbalovém MS v katarském Dauhá, 30. listopadu 2022. Polský brankář Wojciech Szczesny (vpravo) likviduje penaltu Lionela Messiho (vlevo) z Argentiny. ČTK/AP/Darko Bandic

Dauhá - Fotbalisté Argentiny v posledním duelu skupiny C na mistrovství světa v Kataru porazili Polsko 2:0 a se šesti body prošli z prvního místa do osmifinále. Postupuje i Polsko díky o gól lepšímu skóre než Mexiko, které na závěr skupiny zdolalo Saúdskou Arábii 2:1. Mexiko získalo čtyři body stejně jako Polsko, Saúdská Arábie skončila se třemi body poslední.

Argentina postoupila do osmifinále, dál jde i poražené Polsko

Fotbalisté Argentiny porazili Polsko 2:0 a z prvního místa v tabulce postoupili do osmifinále. V úvodním dějství sice kapitán jihoamerického celku Lionel Messi nedal penaltu, ale hned ve 46. minutě se trefil Alexis Mac Allister a v 67. minutě přidal pojistku Julián Álvarez. Do vyřazovacích bojů se navzdory porážce kvalifikovali i Poláci.

Argentinci na turnaji v Kataru na úvod nečekaně podlehli Saúdské Arábii, ale následně si připsali dvě výhry 2:0. Vítězové posledního jihoamerického mistrovství postoupili na světovém šampionátu do vyřazovací fáze popáté za sebou a v osmifinále si v sobotu zahrají s Austrálií. Poláci díky o gól lepšímu skóre než Mexiko poprvé od roku 1986 prošli na MS do play off a v neděli je čeká souboj s obhájcem zlata Francií.

Argentinský trenér Scaloni udělal oproti minulému utkání čtyři změny v sestavě. Kapitán Messi si připsal 22. start na mistrovství světa a stal se národním rekordmanem. Osamostatnil se před legendárním Maradonou.

Úřadující jihoameričtí šampioni potřebovali zvítězit a od začátku byli mnohem aktivnější než Poláci, kterým k jistotě osmifinále stačila remíza. Jako první zahrozil Messi, jeho střelu ale v 11. minutě vyrazil Szczesny. Další dvě šance měl favorit ve 28. minutě. Álvarezův nepříliš povedený pokus zastavil polský gólman a vzápětí Acuňa mířil těsně vedle.

Ve 33. minutě se neprosadil ani Di María. Za chvíli Szczesny vychytal Álvareze, následně ale polský gólman zasáhl rukou do hlavy Messiho a sudí Makkelie po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu.

Argentinský kapitán ale v 39. minutě pokutový kop neproměnil a nechal vyniknout Szczesného. Messi nenavázal na proměněnou penaltu z úvodního duelu ve skupině při prohře 1:2 se Saúdskou Arábií a třetí gól na turnaji v Kataru nepřidal.

Szczesny zlikvidoval pokutový kop i v minulém utkání se Saúdskou Arábií a stal se teprve druhým gólmanem, který na mistrovství světa zneškodnil penaltu poté, co ji faulem zavinil. Brankář Juventusu se překonával a jen v úvodním dějství měl devět zákroků. Neuspěl proti němu ani ve 43. minutě Álvarez.

Po 54 sekundách druhé půle už ale aktivní Argentinci otevřeli skóre. Po Molinově centru z pravé strany se přízemní střelou s pomocí tyče prosadil Mac Allister a oslavil premiérovou branku za reprezentaci. Poláci na turnaji v Kataru poprvé inkasovali.

Poláci poprvé vystřelili až v 50. minutě. Na centr z přímého kopu si naskočil Glik a hlavičkoval jen kousek vedle. Jinak ale měli dál navrch Argentinci. V 67. minutě přistrčil míč do vápna Fernández, Álvarez se obtočil kolem protihráče a zamířil přesně do vzdálenějšího horního rohu.

Dvaadvacetiletý hráč Manchesteru City mohl za chvíli zvýšit už na 3:0, ale zamířil jen do boční sítě. V 86. minutě v samostatném úniku selhal i Lautaro Martínez a už v nastavení neuspěl ani další střídající hráč Tagliafico.

Argentina prohrála jediné z posledních 39 utkání. Poláci, kteří budou v nadcházející evropské kvalifikaci soupeřem českého celku, utrpěli porážku a inkasovali poprvé po čtyřech duelech, i tak ale mohli slavit postup.

Mexiko porazilo Saúdskou Arábii 2:1, oba týmy skončily ve skupině

Fotbalisté Mexika v závěrečném kole skupinové fáze poprvé vstřelili branku i zvítězili, Saúdskou Arábii porazili 2:1, ale na postup jim to nestačilo. Do osmifinále neprošel ani soupeř.

Mexičané se dostali do vedení krátce po změně stran, kdy se po rohovém kopu prosadil Henry Martín. O pět minut později se Luis Chávez trefil z přímého volného kopu ze 30 metrů přesně do šibenice. Mexičané potřebovali vstřelit ještě jeden gól k postupu, závěrečný tlak v něj ale nevyústil a naopak soupeř v nastavení zkorigoval skóre zásluhou kapitána Sálima Davsárího. Mexiko se při osmé účasti na MS za sebou poprvé neprobojovalo mezi nejlepších 16 týmů.

Mexičané mohli jít do vedení již ve čtvrté minutě, kdy na Uvaíse postupoval sám Vega, saúdský brankář ale dokázal v pádu střelu zneškodnit. Oba týmy hrozily zejména ze standardních situací, střela Kanúa z trestného kopu skončila pár decimetrů nad břevnem mexické branky.

V šesté minutě nastavení prvního dějství si vytvořila příležitost ke skórování Saúdská Arábie. Ghanám našel ve vápně centrem Hasana, jeho zakončení hlavou z kraje malého vápna se ale nevešlo mezi tři tyče a Ochoa nemusel zasahovat.

Změna skóre nastala dvě minuty po začátku druhé půle. Roh rozehraný na přední tyč prodloužil Montes a skvěle sehraný signál zakončil útočník Amériky Martín. Dvougólový náskok získali mexičtí fotbalisté zásluhou Cháveze, jenž proměnil přímý volný kop skvělou střelou do pravého horního rohu branky.

Z téměř totožné situace zakončoval Chávez znovu v 72. minutě, záložník Pachuky si tentokrát vybral levý horní roh a Uvaís musel předvést skvělý zákrok. Chávez v zápase zaznamenal devět střeleckých pokusů zpoza vápna, nejvíce v utkání na MS od roku 1970, kdy československý reprezentant Jozef Adamec vystřelil jedenáctkrát proti Anglii.

V závěru se Mexičané prosadili ještě jednou, gól ale nebyl uznán kvůli ofsajdovému postavení. V nastavení se svěřenci trenéra Martina soustředili pouze na útok, čehož využili Bahabrí a Sálim Davsárí, kteří rozebrali obranu Mexika, a kapitán Saúdů druhým gólem na turnaji stanovil konečné skóre.

MS ve fotbale v Kataru - skupina C: Polsko - Argentina 0:2 (0:0) Branky: 46. Mac Allister, 67. Álvarez. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Krychowiak - Acuňa. Diváci: 44.089. Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszyňski (72. Jedrzejczyk) - Krychowiak (83. Piatek), Bielik (62. D. Szymaňski) - Zieliňski, Šwiderski (46. Skóraš), Frankowski (46. Kamiňski) - Lewandowski. Trenér: Michniewicz. Argentina: E. Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Acuňa (59. Tagliafico) - De Paul, Fernández (79. Pezzella), Mac Allister (83. Almada) - Di María (59. Paredes), Messi, Álvarez (79. Lautaro Martínez). Trenér: Scaloni. Saúdská Arábie - Mexiko 1:2 (0:0) Branky: 90.+5 S. Davsárí - 47. Martín, 52. Chávez. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.) - Irrati (video, It.). ŽK: Šahrí, Hasan, Tambaktí, Madú, Amrí, Bahabrí - E. Álvarez. Diváci: 84.985. Saúdská Arábie: Uvaís - Ghanám (88. Bahabrí), Amrí, Tambaktí, Buláihi (37. Šarahilí) - Buraikán, Hasan (46. Madú), Abdal Hamíd, S. Davsárí - Kanú, Šahrí (62. Abdal Abúd). Trenér: Renard. Mexiko: Ochoa - Sánchez (86. K. Álvarez), Montes, Moreno, Gallardo - Pineda (77. Rodríguez), E. Álvarez (86. Funes Mori), Chávez - Lozano, Martín (77. Jiménez), Vega (46. Antuna). Trenér: Martino. Konečná tabulka: 1. Argentina 3 2 0 1 5:2 6 2. Polsko 3 1 1 1 2:2 4 3. Mexiko 3 1 1 1 2:3 4 4. Saúdská Arábie 3 1 0 2 3:5 3