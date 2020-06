Ze sezony šlo vytěžit víc, prohlásil trenér Slovácka Svědík

Praha - Fotbalisté Slovácka splnili cíl zabojovat o evropské poháry, trenér Martin Svědík ale cítil, že šlo ze sezony vytěžit víc. Na týmu se podle něj negativně projevila koronavirová přestávka. Zatímco po 20 podzimních kolech patřilo Slovácku šesté místo znamenající start v elitní skupině o titul, po základní části nakonec skončilo deváté a v semifinále nadstavbové skupiny o Evropu podlehlo Bohemians 1905 dvakrát 1:2. Celek z Uherského Hradiště zakončil ligový ročník čtyřmi porážkami za sebou.

"Myslím si, že z naší strany výborný podzim. Trošku nás přibrzdila koronavirová pauza. Vůbec si nemyslím, že herně, ale výsledkově. Potom se to projevilo v tabulce. Určitě jsme chtěli a cítili jsme, že jsme se mohli dostat do šestky," řekl na tiskové konferenci Svědík.

"Je to přímo úměrné kvalitě, co jsme potom měli a i výkonům. Podzim jsme měli dobrý a jaro bylo výsledkově horší. Náš cíl byl dostat se do skupiny o pohárové umístění, to jsme splnili, ale určitě všichni cítíme, že z toho šlo vytěžit víc," uvedl Svědík, který dnes oslavil 46. narozeniny.

Dvojzápas s "Klokany" podle něj nabídl atraktivní podívanou. "Bylo to nahoru dolů a vyhrál lepší tým v koncovce. Bohemka byla lepší, dala u nás dva góly a byla klidnější. Měla lepší jarní formu a to potvrdila. Přeju jí úspěchy do dalších zápasů, protože je to pro mě takové sympatické mužstvo," konstatoval bývalý hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Složení kádru Slovácka na příští ročník se podle Svědíka začne řešit v následujících dnech. "Samozřejmě už půl roku víme, že odchází Zajíc s Juroškou (oba do Ostravy), některým hráčům, jako jsou Ondra Zahustel a Pavel Dvořák, končí hostování. Je otázka, jestli se s nimi domluvíme, nebo odejdou. Všechno je to otázka řešení, teď se na tom začne pracovat," prohlásil Svědík.

Hráči si podle něj potřebují po náročném programu odpočinout. "Tempo po koronaviru bylo hektické. Je potřeba si oddechnout a připravit se na novou sezonu," řekl někdejší kouč Ostravy, Mladé Boleslavi a Jihlavy.