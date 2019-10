Ze čtyř balonů seskočilo 19 parašutistů, jedná se o český rekord

Příbram - Ze čtyř horkovzdušných balonů dnes odpoledne na příbramské letiště seskočilo 19 parašutistů, jedná se o český rekord. I v rámci světa se jedná o unikátní akci extrémně náročnou na organizaci, řekl ČTK parašutista Roman Štengl, který hromadný seskok spoluorganizoval. Parašutisté vyskakovali z dvoukilometrové výšky.

Příprava akce vyžadovala, aby se sešlo několik zásadních faktorů, a to především vhodné počasí včetně dobré viditelnosti a větru. Jeho rychlosti a směru museli piloti balonů přizpůsobit místo odletu, tak, aby se podařilo nasměrovat balóny na plánované místo seskoku.

Podle Štengla je třeba dát dohromady balonáře s potřebnou kvalifikací i parašutisty s kategorií C, což znamená, že musí mít na svém kontě minimálně 200 seskoků. "Jádro dělali profíci z Příbrami, ale určitě tam byli i lidé, co se tím neživí," uvedl Štengl, který má jako jediný český parašutista na kontě přes 20.000 seskoků. Podle něj byl o účast mezi parašutisty velký zájem.

Rozdíl je i mezi výskokem z letadla a z balonu. "Když vyskočíte z letadla, tak v podstatě vy vyskakujete do rychlosti toho letadla, takže se tam máte o co opřít," popsal parašutista. Oproti tomu po výskoku z balonu trvá pět vteřin než člověk nabere rychlost volným pádem. Důležité je také dávat pozor na to, aby se lidé ve vzduchu nesrazili.

Z dnešního seskoku nechali parašutisté udělat také sférické video (panoramatické video zabírající 360 stupňů), které posléze poslouží jako virtuální realita v pražském větrném tunelu. Zájemci si tak mohou dopřát dokonalou iluzi volného pádu a letu na padáku. Už teď je na výběr i z dalších prostředí a plánují se další novinky.

"Ve spolupráci s Romanem Štenglem jsme takto natočili už několik seskoků, nejnověji jsme natáčeli výsadek nad Karlovým mostem v Praze. Zároveň už teď chystáme další akce. Ještě letos plánujeme seskok nad egyptskými pyramidami," dodal ředitel společnosti Zážitky.cz, která projekt virtuální reality pro větrné tunely vyvinula, Jan Hájek.