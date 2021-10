Zdražování energií podle analytiků zvýší inflaci až k šesti procentům

Praha - Zdražování elektřiny a plynu pravděpodobně zvýší inflaci až k šesti procentům. Lze totiž očekávat nárůst i o více než jeden procentní bod nejen kvůli samotnému zdražení energií, ale i kvůli tomu, že to ve svých cenách budou muset promítnout i další firmy mimo energetiku. Samotný krach Bohemia Energy by ale ceny energie neměl příliš ovlivnit, protože to nebyl primárně výrobce energie. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Ceny energií ve spotřebním koši Českého statistického úřadu zabírají necelých 10 procent. V září inflace stoupla na 4,9 procenta.

Skupina Bohemia Energy, která je největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku, se rozhodla ukončit činnost a dodávky elektřiny i plynu. Zákazníci firmy bez energií nezůstanou, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance. Jako důvod ukončení činnosti Bohemia Energy uvedla extrémní růst cen energií na trzích. Ze stejného důvodu dnes oznámil zdražení největší dodavatel plynu v Česku, firma innogy Energie. U základního produktu Standard to bude v průměru o 10,6 procenta. Nejpozději od nového roku si lidé výrazně připlatí i za teplo. Teplárenské sdružení očekává největší zdražení za posledních 13 let.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler upozornil, že vývoj cen energií lze označit jako extrémní, a kromě tlaků na vyšší inflaci může citelně podkopat popandemické zotavování evropské ekonomiky. "Lze očekávat, že se ke zdražování do konce roku přistoupí velká část trhu. Ceny energií mají váhu ve spotřebním koši necelých 10 procent a růst jejich cen o 10 procent tak zvýší celkovou inflaci o necelý jeden procentní bod," uvedl. Upozornil ale, že je to jen přímý dopad, který nebere v potaz, že řada firem bude muset vyšší náklady spojené s energiemi přenést na své zákazníky. "Inflace tak následkem vývoje na trhu energií v příštích měsících dále citelně zrychlí, to se však očekávalo i bez dnešních zpráv o ukončení činnosti jednoho z větších dodavatelů energií," dodal.

Rostoucí ceny energií budou i podle analytika Natland Petra Bartoně dále zvyšovat inflaci, i kdyby se růst velkoobchodních cen energií nyní hypoteticky zastavil. Vyšší inflace následně podle něj povede k dalšímu, delšímu a důraznějšímu zvyšování úrokových sazeb ČNB. "Krach Bohemia Energy by ceny energie neměl ovlivnit – nebyl to primárně výrobce energie, a cenu dnes určuje nikoli distribuce nýbrž nepoměr mezi poptávkou a výrobou a její čistotou," uvedl.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že pád Bohemia Energy je největší podobnou událostí od krachu dodavatele elektřiny Moravia Energo na přelomu let 2008 a 2009. Škoda z krachu Moravia Energo dosáhla podle něj zhruba pět miliard korun a podobného rozsahu, tedy v řádu jednotek miliard, bude pravděpodobně i škoda způsobená nynějším pádem Bohemia Energy.