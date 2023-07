Zdražení jízdného v Praze je nevyhnutelné, řekl HN šéf dopravního podniku

Praha - Praze hrozí, že náklady na hromadnou dopravu budou tvořit většinu rozpočtu města, jízdné by mělo zdražit. V rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) to řekl ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. Připomíná, že výše jízdného není v kompetenci dopravního podniku, o zdražení rozhodují politici. V metropoli naposledy zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021. Cena ročního kuponu se neměnila osm let, stojí 3650 korun. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) v dubnu ČTK řekl, že vedení hlavního města zdražovat jízdenky MHD ani předplatní kupony neplánuje.

Pražský dopravní podnik, který je největší městskou firmou, loni na jízdném vybral 3,48 miliardy korun, hlavní město mu podle HN doplatilo kompenzaci ve výši 16,2 miliardy korun. "Jestli je to únosné, to je taky otázka pro politiky. Je jenom věcí jejich rozhodnutí, jaké procento rozpočtu chtějí věnovat na hromadnou dopravu," podotkl Witowski. Podle něj dopravní podnik v období před pandemií koronaviru kryl své náklady vybraným jízdným zhruba z 21 procent, aktuálně je to zhruba 16 procent.

"Určitě to není dobře v evropském ani v českém kontextu, protože v jiných dopravních podnicích kryje jízdné mnohem větší podíl nákladů. Sám považuji za optimální se v dlouhodobém horizontu přiblížit někam k 35 procentům," řekl.

Vedení města se ale zdražovat jízdné nechystá, zaměřit se chce podle dubnového vyjádření Hřiba na podporu a další rozšíření elektronických forem jízdenek. Chce motivovat cestující, aby co nejvíce využívali elektronické formy jízdenek a kuponů. V jejich ceně by se podle Hřiba mohly například zohlednit náklady na jejich distribuci, výrobu či provoz. "Přičemž ty papírové stojí víc než elektronické. K tomu nyní zjišťujeme data a informace, jak to vlastně s nákladovostí jednotlivých kanálů je," řekl v dubnu.

Podle Witowského by mohla firma ušetřit například prodloužením intervalů mezi spoji a v souvislosti s rezervami mluvil i o souběhu linek, kdy pod zemí jede metro a po povrchu autobusy. "Tedy prostor pro optimalizaci určitě je, nicméně podíl nákladů, které svojí činností dokážeme ovlivnit, je velmi nízký. Třeba ceny nafty a elektřiny neovlivníme," podotkl. Podnik dal podle něj za naftu v období před covidem ročně 708 milionů korun, zatímco loni téměř 947 milionů korun. Za elektřinu to bylo za rok 2019 zhruba 875 milionů a za rok 2022 více než 1,27 miliardy Kč.

Jednotlivé jízdenky v pražské MHD naposledy zdražily od 1. srpna 2021. Cena lístku na 30 minut se tehdy zvedla z 24 na 30 Kč a cena 90minutového lístku stoupla z 32 na 40 korun. Rovněž zdražily sms jízdenky, a to v případě 30minutové z 24 na 31 Kč a u 90minutové z 32 na 42 Kč.