Zdravý finanční management jako cesta k novému normálu

Tématům finanční a provozní odolnosti, trendům, které se osvědčily, ale i slepým uličkám, se věnuje letošní výroční setkání finančních ředitelů CFO Congress 2021. V tomto roce je jednou z prvních odborných konferencí, která se uskutečnila s osobní účastí publika. Ranní programový blok již tradičně otevřel David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Záznam jeho příspěvku můžete zhlédnout zde.

CFO Congress každý rok přináší nové ústřední téma odpovídající aktuálním trendům, a současně i zajímavé řečníky, prostor pro diskusi a networking v neformální atmosféře. Vloni v září otevřel téma výzev a změn, které přinesla pandemie do životů a řízení firem. Letošní jubilejní 10. ročník se zaměří na to, co dobrého si lze z této doby odnést do budoucnosti.

Jak se mění role CFO ve firmě? Jaký vliv na ni mají analýzy dat a další technologie pro byznys? Jaký bude růst ekonomiky po pandemii? Co je ve finančním řízení skutečně „nový normál“ a co naopak přetrvává v každé době? To jsou některé z otázek, na které bude CFO Congress hledat odpovědi. „Naším cílem je uspořádat tuto významnou akci v co nejhojnějším počtu, abyste se mohli osobně potkat s kolegy, tak jako na předchozích ročnících,“ říká Michaela Dvořáková z pořadatelské společnosti Blue Events.

Účastníky CFO Congressu pravidelně tvoří přes 70 % zástupců vrcholového managementu velkých i středních podniků z nejrůznějších oborů jako průmysl, doprava, energetika či IT, retail nebo veřejná správa.