Zdravotnické odbory vstoupí do stávkové pohotovosti kvůli možným škrtům

Praha - Zdravotnické odbory od dnešní půlnoci vstupují do stávkové pohotovosti, novinářům to řekla jejich předsedkyně Dagmar Žitníková. Vadí jim plány vlády na úspory ve zdravotnictví. Neoficiálně se mluví o tom, že by vláda mohla zmrazit platby za státní pojištěnce na loňské úrovni, i když se od ledna měly zvýšit. Média také informovala o možných škrtech na hygienických stanicích. Ministerstvo zdravotnictví v pátek popřelo, že by uložilo krajským hygienám propouštět. Odbory si také stěžují, že zatím nedostaly návrh státního rozpočtu, který by měla ve středu projednat tripartita a poté vláda. Ministerstvo zdravotnictví podle mluvčího Ondřeje Jakoba právo odborů vyhlásit stávkovou pohotovost respektuje.

Žitníková s odkazem na zdroje z hygienických stanic řekla, že vláda plánuje uspořit v hygienické službě v letošním roce 95 milionů korun. Zrušit by se mělo 134 míst, přitom o tento počet se v době pandemie počty míst na stanicích zvyšovaly. Ministerstvo zdravotnictví v pátek tuto informaci popřelo, podle Žitníkové ji ale v pondělí na on-line poradě s řediteli krajských hygienických služeb nevyvrátilo.

Už v pátek podle Žitníkové ředitelé krajských hygienických stanic dostali mail s počtem pracovníků, které mají propustit. Do pondělí měli podle Žitníkové nahlásit, kolik pracovníků odejde podle služebního zákona a kolik podle zákoníku práce. Žitníková řekla, že částečně jsou tato místa neobsazená, některé stanice ale už pracovníky přijali a uzavřeli s nimi smlouvy na dobu neurčitou.

"To není za této epidemiologické situace normální, hygieny potřebujeme," řekla Žitníková. Hygienici podle ní pracují o víkendech, mají přesčasy, kvůli epidemii covidu jsou pod velkým stresem.

Mluvčí Jakob dnes ČTK sdělil že žádné zaměstnance hygien ministerstvo propouštět nebude. "Žádná z diskutovaných opatření se nedotknou poskytování zdravotní péče, zdravotníků ani pacientů," dodal.

Odbory jsou také proti tomu, aby se platby za státní pojištěnce zmrazily na loňské úrovni. Minulá vláda rozhodla o jejich navýšení o 200 korun na 1960 korun od letošního ledna. V minulých dnech už se odbory kvůli tomu obrátily dopisem na premiéra Petra Fialu (ODS). Upozorňují na to, že zdravotní pojišťovny na navýšené platby nastavily své rozpočty a podle vydané úhradové vyhlášky, která s navýšením rovněž počítala, se už druhý měsíc hradí prostředky zdravotnickým zařízením.

Tímto opatřením, které by platilo od dubna, by podle České televize stát letos ušetřil 10,8 miliardy korun. Stát platí zdravotní pojištění například za důchodce, děti, nezaměstnané nebo vězně.