Zdravotníci z Ukrajiny nebudou mít mírnější podmínky pro vstup na trh práce

Praha - Podmínky pro zaměstnávání lékařů z Ukrajiny z řad uprchlíků nebudou podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jiné, než umožňovala legislativa pro zdravotníky ze zemí mimo Evropskou unii už dříve. Řekl to dnes novinářům během odjezdu kamionů s humanitární pomoci od výrobců léčiv na Ukrajinu. Dodal, že pro zdravotníky, kteří chtějí v Česku pracovat, se připravují kurzy odborné češtiny, které bude hradit EU.

Příkaz ministra dostaly přímo řízené nemocnice tento týden. Právě ony a další nemocnice tvoří většinu z akreditovaných vzdělávacích zařízeních, kde se mohou zdravotníci ze třetích zemí připravovat na aprobační zkoušky, které jim umožní samostatnou praxi.

"Principiálně jsme hledali, jaké jsou v zákoně možnosti, a nakonec jsme se shodli, že nejlepší možnost je, aby tu byli na něčem, co se dá nazvat roční stáží, kdy pod dozorem mohou vykonávat činnost zdravotníků," řekl Válek.

Podmínky tak zůstanou stejné jako před začátkem ukrajinské krize. Vzdělávat mohou jen lůžková zařízení, Válek dříve zmiňoval, že se akreditace zařízení zjednoduší. Mohly by je školit i ambulance.

Při stážích se zdravotníci připravují na odborné zkoušky v češtině. "Není možné, aby se dělaly výjimky nebo zjednodušení. Nebylo by to fér vůči našim zdravotníkům a vůči těm Ukrajincům, kteří u nás standardně aprobační zkoušku už dělali," dodal. Současně je třeba jim umožnit kurzy češtiny včetně odborných.

Už před uprchlickou vlnou pracovali ve velkých nemocnicích desítky lékařů a sester z Ukrajiny. V telefonickém rozhovoru tamní ministr zdravotnictví Válka žádal, aby se teď Česko nesnažilo tamní zdravotníky získat pro dlouhodobou práci. "Oni opravdu potřebují, aby se jim vrátili zpátky," uvedl Válek.

Do budoucna by se mohly aprobační zkoušky pro lékaře ze zemí mimo unii zjednodušit. Válek například navrhuje, aby v celé EU odborné zkoušky mohli skládat v angličtině, nikoliv v národním jazyce. Z toho by stejně jako dosud skládali další zkoušku. Postup ale musí být pro všechny evropské země jednotný.

"Může nastat někdy nějaká podobná situace, kdy budeme potřebovat dostat lidi do (zdravotnického) systému. Ale v současné době se v každé zemi na světě dělá aprobační zkouška v národním jazyce, jinak to nejde," doplnil.

Až se Ukrajina stane součástí Evropské unie, budou mít podle něj přístup na trh práce stejný jako ostatní členské země. "Na druhé straně realita je taková, že ta země se musí postavit na nohy a všichni jim s tím musíme pomoct. A nebylo by dobré, aby na jejich vysokých školách neměl kdo učit a v jejich nemocnicích kdo léčit," řekl. Dodal, že ČR v rámci předsednictví EU udělá všechno pro to, aby tamní nemocnice a vysoké školy podpořila.