Zdravotníci v Thomayerově nemocnici začali očkovat proti covidu děti od pěti let

Praha - Zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali dnes ráno očkovat proti covidu děti ve věku od pěti do 11 let. Na první den jich rodiče registrovali desítky. ČTK to řekl mluvčí nemocnice Petr Sulek. Očkovací látky určené dětem, které mají proti běžné vakcíně asi třetinovou sílu, dostala nemocnice v úterý. Další nemocnice zahájí očkování ve čtvrtek, kdy vakcínu distributor začne rozvážet také do ordinací praktických lékařů a dalších očkovacích center.

Ráno bylo podle Sulka k očkování zaregistrováno asi 40 dětí. "Další termín bude příští středu. Očkujeme vždy od 09:00 do 12:00 a pak od 15:00 do 17:00. Očkování je umístěno v rámci pediatrické kliniky, takže je na místě vždy zkušený pediatr a dětská sestra," řekl mluvčí.

V Praze je podle webu ministerstva zdravotnictví sedm očkovacích míst, kde budou vakcínu dětem podávat. Kromě krčské Thomayerovy nemocnice je to také například poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice, kde počítají s prvním termínem očkování 21. prosince a dalším 28. prosince, nebo Fakultní nemocnice v Motole, kde se poprvé budou děti očkovat tento pátek. Očkovací centrum v Kongresovém centru na Vyšehradě začne s očkováním dětí v sobotu 18. prosince. Do všech je třeba dítě předem k očkování registrovat. Za první den to udělalo v celé ČR asi 9000 rodičů.

Celkově jsou registrace otevřeny do 39 očkovacích míst, v některých krajích ale budou očkovat jen praktičtí lékaři pro děti a dorost. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl, že zatím si vakcínu objednalo asi 120 z nich. Ordinací je přitom zhruba 2000. Očkovací látky dorazily do ČR v úterý, objednáno bylo zatím 300.000 vakcín pro 150.000 dětí. V této věkové skupině je jich zhruba 800.000.