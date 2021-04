Zdravotníci v ČR dosud aplikovali přes dva miliony dávek vakcíny

Praha - Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování přes dva miliony dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. Alespoň jednu dávku dostalo přes 1,34 milionu lidí, obě potřebné dávky má 692.274 obyvatel Česka, kde žije 10,7 milionu lidí. Od konce prosince, kdy se v zemi začalo očkovat, podali zdravotníci k pátečnímu večeru přesně 2,036.800 dávek. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Zatím nejvíce dávek aplikovali zdravotníci ve čtvrtek, podle aktualizovaných dat jich bylo přes 64.000. Za pátek eviduje ministerstvo 59.463 očkování.

V Česku se zatím očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Téměř 77 procent dosud podaných vakcín je od společností Pfizer/BioNTech, necelých 13 procent od AstraZeneky a víc než deset procent od firmy Moderna. Ve druhé polovině dubna by měly dorazit také první dodávky od firmy Johnson & Johnson, které stačí na rozdíl od látek ostatních výrobců podat jen jednu dávku.

Přednostně nyní dostávají vakcínu hlavně lidé nad 70 let, někteří chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému. Od pondělí se budou moci k očkování registrovat zbývající chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Od středy se budou moci hlásit i lidé starší 65 let. Těch je podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) asi 670.000, někteří se ale už nahlásili k očkování kvůli tomu, že mají také chronické onemocnění. Ministr odhaduje, že se jich bude nyní hlásit kolem 400.000. V pátek na tiskové konferenci řekl, že by do konce června mohlo být očkováno 58 procent dospělé populace.

Čtvrteční počet očkovaných byl sice dosud rekordní, v polovině března ovšem premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že cílem je očkovat po Velikonocích 100.000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny. Babiš v pátek při prohlídce očkovacího centra v pražské hale O2 universum řekl, že Česko mělo původně na duben přislíbeno 2,6 milionu vakcín, kvůli krácení dodávek a změnám v přerozdělení v rámci kvartálu jich ale bude jen 1,56 milionu. Významné krácení se podle něj týká především firmy AstraZeneca. Dodal, že celkově má ČR objednáno 27 milionů vakcín pro 14,5 milionu lidí. Kvůli nedostatku vakcín bude očkovací centrum v O2 universum otevřeno až na začátku května, tedy asi o měsíc později, než se předpokládalo.

Nejvíc podaných dávek vakcín vykazuje s velkým odstupem před ostatními kraji Praha, kde lékaři a očkovací centra vykázali 355.639 dávek. Následuje Jihomoravský kraj s téměř 235.000 dávkami a dále Středočeský kraj a Moravskoslezský kraj s 216.000, respektive s 213.000 podanými dávkami. Nejnižší počet vykázaných dávek má Karlovarský kraj, nejméně lidnatý kraj v ČR, do pátečního večera jich v tomto regionu bylo téměř 67.500.