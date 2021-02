Zdravotní systém nebyl podle Vojtěcha na pandemii připravený

Praha - Zdravotní systém nebyl na pandemii nemoci covid-19 před rokem připraven. Poskytovatelé zdravotní péče nesdíleli data, několik měsíců trvalo, než se všichni připojili na jeden centrální systém. Data o počtu pozitivních případů se v počátku sbírala se zpožděním a sdílela se prostřednictvím excelových tabulek. V rozhovoru s ČTK na to vzpomínal tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První tři případy nákazy novým typem koronaviru se v Česku potvrdily loni 1. března.

Vojtěch připomněl, že zdravotnictví v Česku je decentralizované, jsou soukromá i státní zdravotnická zařízení, v případě státních jsou mezi zřizovateli obce, kraje i ministerstvo. Vojtěch jako ministr loni koncem ledna před nástupem epidemie řekl poslancům, že Česko situaci kolem koronaviru nepodceňuje a orgány veřejného zdravotnictví vědí, co mají dělat.

"Systém nebyl připraven na takovouto epidemii. My jsme museli zcela decentralizované zdravotnictví připojit na centrální systém a vše dát dohromady," uvedl nyní Vojtěch. Právě napojení dat do jednoho systému během jara považuje za úspěch. Vznikl mimo jiné národní dispečink lůžkové péče, který poskytuje přehled kapacitě lůžek v nemocnicích.

"V normální době by se všechny tyto věci dělaly roky. Vytvoření elektronické žádanky jako nového systému. Jak dlouho jsme řešili eRecept a jaké debaty kolem něj byly. A pak se ukázalo, že to dává smysl, všechno to sdílení dat a elektronizace zdravotnictví," poznamenal Vojtěch, který zůstal po zářijovém odchodu z ministerstva poslancem. Podle něj by se řada pacientů na jaře, kdy byly některé ordinace zavřené, ke svým lékům bez elektronického receptu nedostala. Všechny tyto elektronické nástroje by se podle něj měly využívat i po covidové době.

V současné době ministerstvo denně zveřejňuje i na úrovni krajů aktuální počty nově odhalených případů, počty hospitalizovaných, také informace, kolik lidí se nechalo testovat, kolik dostalo očkování, kolik lidí se vyléčilo či zemřelo. "Kvalita a objem dat se v čase stále zlepšuje. Když se podívám na jarní období, my jsme všechny tyto věci prakticky dělali na zelené louce. Pamatuji si, že jsme sdíleli excelové tabulky s čísly, ručně to tam kolegové vypisovali," řekl ČTK Vojtěch.

Bývalý ministr dnes nemá pocit, že by zpětně udělal něco jinak. Připouští chyby především v komunikaci. Opatření přijatá loni na jaře, kdy byly v Česku denně stovky nových případů, považuje za progresivní. Vyzdvihuje například nošení roušek, které tehdy některé země nepodporovaly. "Dnes všichni včetně Spojených států a dalších říkají, že nošení roušek je naprosto základní opatření pro zabránění masivnějšího šíření této nemoci," dodal Vojtěch.

Bez nouzového stavu opatření proti covidu nejsou možná, řekl Vojtěch

Praha - Bez nouzového stavu nelze zachovat mnohá opatření proti šíření pandemie covidu-19, už loni to podle bývalého ministra Vojtěcha ukázal rozsudek pražského městského soudu. Při rozvolnění opatření bude podle něj velmi komplikované pandemii zvládnout a hrozí zhoršení situace. Vojtěch to řekl v rozhovoru s ČTK. Zároveň se domnívá, že současná protiepidemická opatření není třeba zpřísňovat, spíše dodržování lépe vymáhat.

Nouzový stav v Česku bude platit do 14. února, k jeho prodloužení se nyní staví odmítavě komunisté, kteří tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD a v minulosti žádosti o prodloužení ve Sněmovně podpořili. Zástupci KSČM tvrdí, že nutná opatření proti šíření viru může stát vyhlásit i bez tohoto mimořádného právního režimu.

"Není to otázka nějakého chtění nebo nechtění opatření zavést. Ale máme tady rozsudek městského soudu, kterému jsme čelili za mého působení, kdy soud rozhodl, že opatření není možné přijímat jinak než v době nouzového stavu," uvedl k tomu Vojtěch, který po skončení mandátu poslance letos na podzim neplánuje pokračovat ve vrcholné politice. Připomněl, že soud loni v dubnu zrušil opatření, která omezovala volný pohyb lidí a maloobchod, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Ministerstvo proti tomu podalo kasační stížnost, o které podle Vojtěcha nebylo dosud rozhodnuto.

Vládní politici se obávají, že bez prodloužení nouzového stavu hrozí kolaps zdravotnického systému a nekontrolované šíření epidemie. Bývalý ministr doplnil, že počty nových případů nákazy covidem-19 a počty hospitalizovaných zatím dostatečně neklesly. "Nezačínáme z nuly, ale z poměrně vysokých čísel. Navíc tu máme britskou mutaci, která se šíří rychleji. Tvrdím, že bez nouzového stavu to bude velmi komplikované a riziko velkého zhoršení je enormní," řekl Vojtěch.

Domnívá se, že současná opatření jsou nastavena správně. "Problém je v jejich dodržování a vymáhání ze strany orgánů veřejné moci. Já bych teď opatření tak, jak jsou, nechal a zaměřil bych se na jejich větší vymáhání," poznamenal Vojtěch, který na post ministra zdravotnictví loni v září rezignoval.

Vláda by podle Vojtěcha měla připravit plán postupného rozvolňování opatření, podobně jako loni na jaře. Tehdy se opatření rozvolňovala ve dvoutýdenních intervalech. "Myslím si, že by teď vláda měla jít podobným způsobem," poznamenal exministr. Premiér Andrej Babiš (ANO) už v pátek uvedl, že je třeba jako motivaci pro veřejnost připravit podmínky otvírání škol, obchodů či služeb.