Zdravotní stav premiéra Johnsona se zlepšuje, už není na JIP

Londýn - Britský premiér Boris Johnson nakažený koronavirem byl dnes večer v londýnské nemocnici po třech dnech na jednotce intenzivní péče přesunut zpět na běžné lůžkové oddělení. V prohlášení to oznámila kancelář předsedy vlády, která předtím informovala, že zdravotní stav Johnsona se zlepšuje. Lékaři budou jeho boj s nemocí covid-19 nadále bedlivě sledovat. Britská média předtím spekulovala, že k práci se možná lídr Konzervativní strany vrátí až za několik měsíců.

"Premiér byl dnes večer přesunut z jednotky intenzivní péče zpět na lůžkové oddělení. Tam bude během rané fáze rekonvalescence pečlivě monitorován," oznámil mluvčí Johnsonova úřadu. Stručné prohlášení dále uvádí, že ministerský předseda má "nesmírně dobrou náladu".

Johnson je v nemocnici v centru Londýna od nedělního večera. Převezli jej tam poté, co se více než týden potýkal s kašlem a horečkami v důsledku nákazy koronavirem. V pondělí odpoledne se 55letému politikovi přitížilo, načež byl přesunut na JIP. Na plicní ventilátor napojen nebyl, s dýcháním mu ovšem pomáhala kyslíková terapie.

Tento podpůrný mechanismus britský premiér využíval i dnes, vládní mluvčí zároveň hovořil o pozitivním vývoji. "Premiér měl dobrou noc a jeho zdravotní stav se na jednotce intenzivní péče nadále zlepšuje," sdělil médiím krátce po poledni.

Podobně se při podvečerní tiskové konferenci vyjadřoval šéf britské diplomacie Dominic Raab, který nyní zastupuje Johnsona v čele kabinetu. "Je stále na jednotce intenzivní péče, ale nadále dělá pozitivní kroky," řekl, přičemž také hovořil o dobré náladě předsedy vlády. Na dotaz, zda měl s ministerským předsedou od jeho hospitalizace jakýkoli kontakt, odpověděl záporně.

"Myslím, že je důležité nechat ho soustředit se na rekonvalescenci. My ve vládě si s tímhle poradíme," řekl Raab reportérovi deníku The Times. Zároveň vzkázal, že rozhodnutí ohledně platnosti karanténního režimu v Británii nejsou za hranicí jeho pravomocí. Premiér prý do jeho rukou svěřil "veškerá relevantní rozhodnutí".

Podle britských médií by mohlo trvat několik měsíců, než se Johnson vrátí do čela vlády. Do té doby jej bude zastupovat Raab.

Podle náměstka ministra kultury Olivera Dowdena, který dnes poskytl rozhovor veřejnoprávní stanici BBC, ale vláda případné rozhodnutí o prodloužení restriktivních kroků oznámí nejdříve příští týden. Dowden považuje za nepravděpodobné, že by se omezení začala uvolňovat už po Velikonocích. Jeho předpověď následně potvrdil i Raab, podle kterého by lidé oznámení o zmírnění restrikcí neměli očekávat dříve než na konci příštího týdne.

Nový předák opozičních labouristů Keir Starmer dnes vládu vyzval, aby co nejdříve zveřejnila plán rušení koronavirových opatření. "Nechci po ní přesné termíny, ale strategii. Pro lidi je toto nesmírně těžké a my potřebujeme vědět, že (vláda) má plány, i to, jaké jsou," řekl labourista.

Johnsonův mluvčí v reakci na Starmerovu výzvu řekl pouze, že na plánech se pracuje. Nyní by se ale podle něj měla veškerá pozornost soustředit na zastavení šíření nákazy.