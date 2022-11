Zdravotní pojišťovny podle šéfa zubařů nenakoupily péči za reálné ceny

Praha - Zdravotní pojišťovny podle prezidenta České stomatologické komory (ČSK) Romana Šmuclera nenakoupily pro své pojištěnce zdravotní péči za ceny vycházející z reálných nákladů. To je podle něj jeden z důvodů, proč je nedostatek zubařů, kteří by ošetřovali za úhrady od pojišťoven. Šmucler to uvedl v tiskové zprávě k víkendovému sněmu komory v Brně. V současné době lidé v některých regionech obtížně shánějí zubního lékaře, část nemá smlouvy s pojišťovnami a pacienti u nich za péči platí.

Podle Šmuclera komoře taková situace, kdy si pacienti platí pojistné za stomatologickou péči a pojišťovny ji pro ně nezajistí, vadí. "Pojišťovny, bohužel, nejsou ve svém plánování dostatečně svobodné, aby nakoupily péči podle potřeb občanů, kteří si je platí, ale váže je řada politických rozhodnutí v čele s takzvanou úhradovou vyhláškou," uvedl Šmucler.

Tato vyhláška pro každý rok stanoví, kolik pojišťovna za každý zdravotní výkon zubnímu lékaři zaplatí. Šmucler dlouhodobě kritizuje, že lékař dostává peníze za pacienta, který potřebuje ošetření, nikoliv za toho se zdravými zuby. Od letošního roku ordinace dostává takzvanou agregovanou platbu, tedy platbu zubaři za každého registrovaného pacienta. Jde o zhruba 200 korun za pacienta na rok.

"ČSK si je vědoma, že řada pacientů je odmítána jak z důvodů ne zcela vyhovujících zákonů, tak i kvůli špatně fungujícímu trhu, kdy je často nesnadné, aby se potkali stomatolog s volnou kapacitou a pacient," uvedl Šmucler.

Podle něj je třeba zjistit, kde žijí pacienti, kteří potřebují péči zubního lékaře a v posledních měsících ji nečerpali, a kolik jich je. Podle toho by podle něj měly zdravotní pojišťovny upravit platby. "Je absurdní, že by stomatologové nechtěli poskytovat péči, pokud její úhrady budou odpovídat zákonně spočítaným nákladům," dodal.

Zubařů vykonávajících svou praxi je v Česku kolem 9000. Největší zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vytvořila na začátku loňského roku mapu dostupnosti stomatologické péče, která odpovídá zákonné dojezdové době do 35 minut. Podle ní je smluvní zubní lékař dostupný v naprosté většině republiky vyjma některých pohraničních oblastí. V době vzniku mapy chyběl také například na východním okraji Karlovarského kraje, v oblasti severovýchodně od Olomouce, na hranici Středočeského kraje a Vysočiny mezi Humpolcem a Vlašimí nebo východně od Příbrami.

Například v Hustopečích u Brna minulý týden stomatolog avizoval, že přijme až 800 nových pacientů a lidé stáli ve frontě dlouhé hodiny. Takový postup ale podle Šmuclera správný není, na twitteru napsal, že komora vytvoří pokyny, aby se neopakoval.

Minulý týden VZP uvedla, že praktičtí lékaři pro děti a dospělé a stomatologové, kteří půjdou do oblastí, kde je jejich odbornosti nedostatek, mohou dostat až stovky tisíc korun na otevření nové ordinace. Ti, kteří v oblastech se zhoršenou dostupností péče již ordinují, mohou získat peníze navíc, pokud do své péče přijmou více lidí a zároveň prodlouží ordinační hodiny.

Typicky jde podle pojišťovny o části severozápadních Čech nebo Moravskoslezského kraje. Předseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL) v pondělí po jednání rady uvedl, že problémy v každém kraji včetně okrajových oblastí Prahy. Některá města či kraje také samy lékařům nabízejí finanční bonusy nebo slevy na pronájem ordinace či bytu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v sobotu na stranické programové konferenci TOP 09 uvedl, že u zubařů je podle něho potíž s tím, že absolventi příslušného vzdělání nemají zájem o smlouvu s pojišťovnami. Na drahou zdravotní péči, jako jsou implantáty nebo korunky, by podle něho mohly být zavedeny osobní účty. Válek také mluvil o pojízdných zubařských ambulancích, které by zajišťovaly péči v odlehlejších regionech.