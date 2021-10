Zdravě sebevědomá Samková pojede na olympiádu pro medaili

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková si nechce před nadcházející olympijskou sezonou nic nalhávat. Na hry do Pekingu pojede zdravě sebevědomá s cílem získat medaili. Pokud v únoru uspěje, přidá do své sbírky třetí olympijský kov.

"Nechci úplně specifikovat barvu medaile, nebo kov, ale do top tři bych chtěla být. Pojedu tam s tím, že bych chtěla být na bedně," řekla Samková na tiskové konferenci v Praze. "Když máte dobré výsledky pár let za sebou, tak je trapné říkat, že bych byla ráda do top 20, to by mi asi nikdo nevěřil. Nebudu nic předstírat a budu říkat, že cíl je top trojka a buď se to povede, nebo ne."

Osmadvacetiletá Samková je olympijskou vítězkou ze Soči z roku 2014 a na hrách v korejském Pchjongčchangu získala bronz. Minulou sezonu slavila třetí celkový triumf ve Světovém poháru, v kterém vyhrála už 17 závodů. Je také mistryní světa z roku 2019.

Před hrami v Pchjongčchangu se Samková snažila vytěsnit z hlavy fakt, že obhajuje olympijské zlato. "A den před závodem jsem zjistila, že nevím, jestli ji chci vyhrát," vzpomínala. Tentokrát chce svůj přístup změnit. "Můžu jet se zdravějším sebevědomím a nemusím nikomu nic dokazovat. Už mám výsledkově splněno, vyhrála jsem všechno, a můžu jenom přidávat," řekla.

K proměně myšlení pomohla i minulá sezona. Vyrovnaný boj o křišťálový glóbus rozhodla Samková až ve finále. "Dokázala jsem si v krizové situaci odjet skvělý závod. Nebudu si proto nic nalhávat. Budu se snažit být v nejlepší psychické a fyzické kondici, pak to nechám na scénáři osudu."

Sezonu odstartuje za měsíc v dějišti her. Světový pohár začne v čínské Secret Garden, kde se pojede i olympijský závod. "Je super, že tam jedeme, že se to uskuteční, i když na poslední chvíli před olympiádou. I kdyby to nebylo, tak bych se to nějak zvládlo," uvedla Samková.