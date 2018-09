Praha - Zdravotní problémy rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, které ji omezovaly prakticky celou olympijskou sezonu, jsou pryč. Trojnásobná olympijská vítězka už může naplno trénovat a cítí se být ve stejně dobré kondici jako jindy. Jezdí i na kole, ale z preventivních důvodů dodrží plán, že letos v létě cyklistické závody vynechá. Nebude tak ani na mistrovství světa, které se koná za tři týdny v Innsbrucku.

Sáblíkovou trápila bolavá záda i koleno. Po sezoně proto měla nezvykle dlouhé volno. Měsíc strávila doma a nic nedělala. "Bylo to super, konečně jsem měla chvilku čas na rodinu, prakticky měsíc jsem byla pořád doma. Já jsem si to hrozně moc užívala, tohle mi hrozně chybělo," řekla dnes novinářům.

Něco podobného se jí léta nepodařilo. "Naposledy to bylo možná ještě předtím, než jsem začala. Když mi bylo dvanáct, patnáct. To jsem fakt dlouho nezažila. Pro mě to bylo opravdu hodně důležité," zamyslela se jednatřicetiletá závodnice.

Pak vyrazila do Řecka, kde dopoledne jezdila na kole a odpoledne měla dovolenkový program. Na horském i silničním kole strávila hodně času i při soustředění v Itálii. Byla schopná odjet v tréninku 100 až 150 kilometrů jako dříve. Časovkářskému speciálu se ale vyhýbá. "Nechtěli jsme zatěžovat záda a to koleno. Když se jede časovka a jedu těžký převod, tak je to něco jiného než v tréninku," vysvětlila.

Trenér Petr Novák ji lákal, jestli by cyklistické MS přece jen nechtěla zkusit. Tratě v Innsbrucku by totiž Sáblíkové seděly. "Já jsem se tam byla podívat. To jsem mu ani neříkala. Jak jezdíme do Collalba, tak jezdíme přes Innsbruck, takže jsem se tam zajela podívat. Časovka, musím říct, moc hezká, ale já se bojím o to koleno. I když Petr mi říkal, že bych to třeba mohla zkusit, tak jsme se domluvili, že letos ne," vyprávěla Sáblíková.

V říjnu se chystá poprvé na led a v listopadu se znovu rozběhne kolotoč Světového poháru. Sáblíková má před sebou vidinu olympijských her 2022 v Pekingu, takže v nadcházející sezoně chce hlavně zůstat zdravá. Nechce už závodit přes bolest. "Asi by nebyl žádný problém některý závod vynechat," poznamenala.

Nehodlá dělat velkou vědu ani z případných neúspěchů, ale myslí si, že před závody bude stejně nervózní jako jindy. "Nabuzená jsem pořád stejně. Pak když se mi něco nepovede, tak budu stejně naštvaná. Beru to tak, že to bude zkoušková sezona po tom, co jsem si tři čtvrtě minulé sezony protrpěla," doplnila Sáblíková, která se bude koncentrovat hlavně na únorové mistrovství světa.

Sedmnáctinásobná světová šampionka si netroufá odhadovat, zda na něm bude schopná bojovat o další medaile. "Jak to bude vypadat v zimě, to se teprve uvidí," dodala.