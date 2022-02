Zdráhalová stále nabízí Sáblíkové místo v závodu s hromadným startem

Peking - Rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou by na olympijských hrách v Pekingu měly čekat ještě dva starty. Teoreticky je ale možné, že o jeden přijde a v závodě s hromadným startem se místo ní představí Martina Sáblíková. Zdráhalová své slavnější krajance a tréninkové parťačce již nabídla, aby ji v sobotu nahradila, bronzová medailistka ze závodu na 5000 metrů o tom ale momentálně nechce ani slyšet.

"Stále platí, že hromaďák Martině nabízím," řekla Zdráhalová ČTK. "Vidím, jak se jí daří, jakou má formu. Je ale taky pravda, že když člověk hromadný start nejezdí během sezony, tak naskočit do takového závodu by pro ni byl asi trošku šok. Věřím, že by to zvládla, ale na druhou stranu ji chápu," uvedla pětadvacetiletá rychlobruslařka.

Účastnické místo pro Českou republiku v závodě s hromadným startem vybojovala Zdráhalová, Sáblíková ji ale jako náhradnice může zastoupit. Sedminásobná olympijská medailistka se do kontaktní rychlobruslařské disciplíny zapojila naposledy v prosinci 2015, v minulosti ale vyhrála dva závody Světového poháru.

"Myslím si, že Marťa už se rozhodla, takže nemá cenu ji do něčeho tlačit nebo ji přemlouvat," řekla Zdráhalová. Podobně se krátce po závodě na 5000 metrů vyjádřila i Sáblíková. "Říkala jsem, jestli se nezbláznila, když jsem ho asi pět let nejela," uvedla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka.

Jasno, zda si Sáblíková start nakonec nerozmyslí, bude v pátek odpoledne.